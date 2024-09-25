Luiz Paulo promete construir duas UPAs e atrair 1 milhão de turistas para Vitória

Luiz Paulo Vellozo Lucas é candidato à Prefeitura de Vitória pelo PSDB Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

Os candidatos às prefeituras de Vila Velha, Cariacica e Serra que pontuaram 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto foram entrevistados nas últimas três semanas, no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30.

Nesta semana, os candidatos ao comando da Capital vão ser ouvidos no Gazeta Meio Dia. Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o primeiro, na segunda-feira (23); seguido de João Coser (PT), na terça-feira (24). Após Luiz Paulo, será a vez do candidato Assumção, nesta quinta (26).

Confira a entrevista de Luiz Paulo Vellozo Lucas

No início da entrevista, o candidato foi questionado sobre a falta de conhecimento que o eleitorado tem sobre o seu nome.

"Eu sou uma pessoa que faz política há muitos anos. Mas não faço política na eleição, pensando na próxima eleição. Eu faço política pensando no meu tempo, nos desafios do meu tempo, na agenda. Há 50 anos, na luta contra a ditadura, comecei participando das eleições. Eu fiz 12 anos de mandato eletivo. Oito anos como prefeito e quatro como deputado federal. Nunca usei um mandato como trampolim para o próximo mandato. Eu cumpri meus mandatos do primeiro ao último dia", comentou Luiz Paulo.

"Eu acho impossível de explicar essa rejeição. Em outras pesquisas, minha rejeição é baixa. Não tem nenhuma explicação" Luiz Paulo Vellozo Lucas - Candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória

"Conheço estatística o suficiente para desconfiar profundamente desse número. A aceitação na cidade de Vitória da minha administração na gestão passada é muito grande. Por isso, fui escolhido por esse grupo. Temos outros partidos, lideranças importantes, apoiando a minha candidatura porque a avaliação da minha primeira passagem pela prefeitura é uma avaliação muito boa", ponderou.

Luiz Paulo foi questionado sobre o fato de o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, estar fora do seu material de campanha, mas disse estar "feliz" com o apoio do chefe do Executivo estadual.

"Eu tô muito feliz com o apoio que tenho tido do governador com o estímulo à minha candidatura. E eu aguardo se ele quiser gravar ou não; e respeito o julgamento dele, no tempo dele", ponderou.

Luiz Paulo Vellozo Lucas é entrevistado no Gazeta Meio Dia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No que diz respeito às políticas de inclusão social, a apresentadora Rafaela Marquezini questionou um tópico do programa de governo de Luiz Paulo que aborda o programa "Fala Homem".

"Esse programa está vinculado à prevenção da violência contra mulher, do feminicídio. É muito importante fazer com que a prevenção tenha espaço para os homens falarem e participarem dessa luta contra a violência contra a mulher. [ ...] Acho que precisamos fazer campanhas regulares contra a violência de modo geral, a favor da cultura da paz", acrescentou.

Luiz Paulo, no entanto, não soube explicar como o programa vai funcionar na prática. Segundo ele, o mais importante durante a campanha eleitoral é realizar o planejamento das ideias e o diagnóstico das áreas que precisam de intervenção.

O candidato também foi questionado sobre a perda da força política do partido que ele é aliado, o PSDB.

"Eram disputas mais saudáveis, eram disputas programáticas. Não era na base da cadeirada" Luiz Paulo Vellozo Lucas - Candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória

Sobre segurança, o candidato enfatizou o papel da Guarda Municipal de Vitória, afirmando que foi criada para prevenção e repressão aos delitos urbanos.

"Esse trabalho de confronto entre facções não é um trabalho da Guarda Municipal, na minha opinião. Eu acho que a Guarda Municipal tem que trabalhar entrosada com a Polícia Militar dentro do programa Estado Presente, que é um programa bem-sucedido de redução da violência do estado todo" Luiz Paulo Vellozo Lucas - Candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória

No âmbito da saúde, Luiz Paulo disse que propõe a criação de duas Unidades de Pronto Atendimentos (UPA) na Capital.

"A Unidade de Pronto Atendimento é um programa federal do Sistema Único de Saúde (Sus). Hoje, quem precisa de Upa vai ter que ir na Serra. Aliás, na unidade de Saúde de Jardim Camburi eles orientam isso. Vitória já poderia ter construído Upa aqui. [A cidade] tem tamanho e é isso que eu vou fazer" Luiz Paulo Vellozo Lucas - Candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória

O candidato também foi questionado sobre como vai fomentar o turismo e disse que fará um trabalho articulado com o governo do Estado e demais municípios do Estado para transformar a Capital em destino turístico com um milhão de turistas de fora por ano.

"Mirar um milhão de turistas de fora do Estado é uma primeira meta. Nós não seremos destino relevante com um milhão. Passaremos a ser destino relevante mais adiante um pouco. Mas eu coloquei essa meta de um milhão para começar um trabalho integrado, e aí não é só de Vitória ou da Grande Vitória, mas do Estado inteiro" Luiz Paulo Vellozo Lucas - Candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória

No final da entrevista, Marquezini questionou o candidato sobre quem ele apoiaria no segundo turno.

"Eu estarei no segundo turno. Tenho convicção de que haverá o segundo turno e que eu estarei. Eu estou preparado para receber os apoios de todos os outros candidatos que não estiverem lá. O atual prefeito precisa ser substituído por alguém que tenha a capacidade de fazer a frente ampla", respondeu.