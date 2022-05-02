Luciana Andrade toma posse como chefe do Ministério Público do ES

Solenidade de recondução ao cargo da procuradora-geral de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

A promotora de Justiça Luciana Andrade tomou posse, nesta segunda-feira (2), como procuradora-geral para o biênio 2022/2024, em solenidade no Centro de Convenções de Vitória . A representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ( MPES ) foi reconduzida ao cargo, que já vinha sendo ocupado por ela no último mandato.

Luciana é a primeira promotora de Justiça a ocupar o cargo de procuradora-geral de Justiça do MPES (no biênio anterior, entre 2020-2022). Candidata única, foi reeleita em 18 de fevereiro de 2022 para mais uma gestão à frente da Procuradoria-Geral de Justiça.

Membros e servidores do MPES, representantes de diferentes segmentos e autoridades capixabas e de outros Estados foram convidados e estiveram na solenidade. O governador do Estado, Renato Casagrande compareceu ao local.

O governador Renato Casagrande e outras autoridades prestigiaram o evento Crédito: Carlos Alberto Silva

CURRÍCULO

Luciana Gomes Ferreira de Andrade é natural de Taubaté, em São Paulo. Ingressou no MPES em maio de 2003, como promotora de Justiça Substituta na Promotoria de Justiça de Vila Velha. Depois atuou em diversas comarcas do Estado, como: Barra de São Francisco, Águia Branca, Linhares, Aracruz, Montanha, Mucurici, Rio Bananal, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vitória, Cariacica, Serra e Viana.

Em 2011, foi promovida, por merecimento, para atuar na entrância especial. Trabalhou em diferentes áreas de atuação do Ministério Público no criminal, cível e infância e juventude. Atualmente é titular na matéria de execução penal na Promotoria de Justiça Criminal de Viana.

Integrou o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep) do MPES, desde a criação, em 2006, o qual coordenou de 16 janeiro a 2 de maio de 2012. Deixou a coordenação do Getep para atuar na função de secretária-geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de 2012 a 2020, nas gestões dos então procuradores-gerais de Justiça Eder Pontes da Silva e Elda Márcia Moraes Spedo.

Como secretária-geral foi responsável também pela supervisão das assessorias de Controle Interno, Legislativa e Gestão Estratégica do MPES, com destaque para a execução do plano de modernização contínua da instituição, em especial a promoção do realinhamento do planejamento estratégico da instituição e a implementação do Programa de Padronização da Rotina Administrativa (Propad) em todo o Estado.

Em 2020, foi a candidata mais votada por seus pares para a Procuradoria-Geral de Justiça, sendo nomeada para o cargo pelo governador Renato Casagrande em 25 de março daquele ano. No dia 4 de maio de 2020, no ápice da pandemia pelo Coronavírus-19, tomou posse como procuradora-geral de Justiça para o biênio 2020-2022.