Leonardo Cezar foi eleito para um mandato de dois anos na AESMP Crédito: Wagner Martins

A chapa “União e Independência”, encabeçada pelo promotor de Justiça Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, ganhou a eleição para a presidência da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP). O pleito para a entidade de classe que representa os membros da instituição, ativos e inativos foi realizado nesta sexta-feira (28), duas semanas depois de a primeira votação ter sido anulada, em meio a troca de acusações, confusão e renúncia da comissão eleitoral.

Eleito com 206 votos para um mandato de dois anos, Leonardo Cezar contou com o apoio do atual presidente da associação, Pedro Ivo de Sousa. Outra chapa na disputa, a "Unidade, Ação e Equilíbrio”, liderada pelo procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, recebeu 147 votos.

A eleição de Leonardo Cezar encerra uma disputa que foi marcada por confusão na primeira votação, realizada no último dia 14. Como relatou a colunista Letícia Gonçalves , houve contestação na hora da apuração dos votos do primeiro pleito, com a identificação de resultados inconsistentes em relação aos votos efetuados via site e aplicativo.

Your browser does not support the audio element. Leonardo Cezar é eleito para presidir associação do Ministério Público

O número de votos dados a cada uma das duas chapas foi superior ao dos votos válidos computados pelo sistema, como se houvesse mais votos do que eleitores. Como consequência, a apuração foi suspensa — faltava contabilizar os votos enviados por carta e os registrados em urna eletrônica.

Diante da inconsistência no número de votos, houve troca de acusações. A Comissão Eleitoral registrou, em ata, que ocorreu "irregularidade" e "possível quebra do sigilo dos votos dados via site/aplicativo". Em seguida, todos os integrantes da comissão renunciaram às funções.

Uma portaria assinada por Pedro Ivo, no último dia 18, nomeou uma nova Comissão Eleitoral. O grupo decidiu anular todos os votos registrados no dia 14 — dados por meio de carta, urna eletrônica, site ou aplicativo — e realizar um novo pleito, nesta sexta (28).