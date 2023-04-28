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Leonardo Cezar é eleito para presidir associação do Ministério Público

Chapa “União e Independência”, encabeçada pelo promotor de Justiça, recebeu 206 votos, nesta sexta (28); primeira eleição, realizada no dia 14, havia sido anulada

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 20:20
Julgamento de Jesús Figón Leo vai acontecer no Dia Internacional da Mulher; por ser espanhol, o processo tem que se
Leonardo Cezar foi eleito para um mandato de dois anos na AESMP Crédito: Wagner Martins
A chapa “União e Independência”, encabeçada pelo promotor de Justiça Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, ganhou a eleição para a presidência da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP). O pleito para a entidade de classe que representa os membros da instituição, ativos e inativos foi realizado nesta sexta-feira (28), duas semanas depois de a primeira votação ter sido anulada, em meio a troca de acusações, confusão e renúncia da comissão eleitoral.
Eleito com 206 votos para um mandato de dois anos, Leonardo Cezar contou com o apoio do atual presidente da associação, Pedro Ivo de Sousa. Outra chapa na disputa, a "Unidade, Ação e Equilíbrio”, liderada pelo procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, recebeu 147 votos.
A eleição de Leonardo Cezar encerra uma disputa que foi marcada por confusão na primeira votação, realizada no último dia 14. Como relatou a colunista Letícia Gonçalves, houve contestação na hora da apuração dos votos do primeiro pleito, com a identificação de resultados inconsistentes em relação aos votos efetuados via site e aplicativo.
Leonardo Cezar é eleito para presidir associação do Ministério Público
O número de votos dados a cada uma das duas chapas foi superior ao dos votos válidos computados pelo sistema, como se houvesse mais votos do que eleitores. Como consequência, a apuração foi suspensa — faltava contabilizar os votos enviados por carta e os registrados em urna eletrônica.
Diante da inconsistência no número de votos, houve troca de acusações. A Comissão Eleitoral registrou, em ata, que ocorreu "irregularidade" e "possível quebra do sigilo dos votos dados via site/aplicativo". Em seguida, todos os integrantes da comissão renunciaram às funções.
Uma portaria assinada por Pedro Ivo, no último dia 18, nomeou uma nova Comissão Eleitoral. O grupo decidiu anular todos os votos registrados no dia 14 — dados por meio de carta, urna eletrônica, site ou aplicativo — e realizar um novo pleito, nesta sexta (28).
Presidente eleito da AESMP, Leonardo Cezar é promotor de Justiça desde 2006 e é titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória.  Ele tem doutorado em Estado de Direito e Governança Global.
Entre os casos em que atuou, está o júri do diplomata espanhol Jesús Figón Leo, que foi condenado, em 9 de março, a 9 anos e quatro meses de prisão por matar a esposa, além dos assassinatos do ex-governador Gerson Camata e da médica Milena Gottardi.

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