Lelo Coimbra é oficialmente exonerado do governo Bolsonaro

O ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB) foi oficialmente exonerado do cargo de secretário especial de Desenvolvimento Social, posto que ocupava no Ministério da Cidadania. A informação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (4). Em carta, Lelo já havia anunciado a saída, no último dia 20, após se reunir com o novo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), no dia 17.
Ele se despediu da secretaria na última segunda-feira (2), após participar da transição para o novo secretário. Quem assume a vaga é o paraibano Sérgio Queiroz, pastor da Igreja Internacional Cidade Viva. Ele já fazia parte do governo Bolsonaro e ocupava o cargo de secretário de Proteção Global, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.
Indicado pelo ex-ministro da pasta Osmar Terra (MDB), Lelo passou a balançar no cargo depois que Terra perdeu o posto. Em conversa com A Gazeta, o ex-deputado disse que ficaria no governo até depois do carnaval e que participaria da transição da equipe de Terra para a equipe de Onyx.
Lelo, a princípio, fica sem cargo no governo federal aliás, sem cargo público algum nem mandato eletivo. Em 2018 ele não conseguiu se reeleger após três mandatos seguidos, desde 2007, na Câmara Federal. O ex-deputado é o presidente da comissão provisória do MDB no Espírito Santo.
FILIAÇÃO DE DATENA AO MDB
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o ex-deputado nesta quarta. Por meio de nota, Lelo afirmou que cumpriu seu papel enquanto esteve no governo federal. Ele permanece em Brasília durante esta semana, em que participa de compromissos do MDB, como a filiação do apresentador de TV José Luiz Datena.
CONFIRA A NOTA DE LELO:
Depois de colaborar com a transição na Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, encerrei a minha passagem pelo Ministério da Cidadania, que assumi junto com o deputado Osmar Terra. Tenho a segurança que cumpri o meu papel na hora em que fui chamado pela história para responder à sua presença, e o fiz o tempo todo com dignidade e responsabilidade com aqueles que mais precisam da assistência psicossocial do poder público. Desejo êxito ao ministro Onyx Lorenzoni, ao meu sucessor, Sérgio Queiroz, e ao Osmar, que retomou suas atividades no Congresso Nacional.
Sigo firmemente na vida pública. Nesta semana, em Brasília, participo de compromissos do MDB, partido que presido no meu estado, o Espírito Santo. Dentre eles, a solenidade de filiação do senador José Luiz Datena/SP, e um almoço com toda a bancada, nesta quarta-feira (04). Continuarei ativamente, junto com o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, atuando no cenário político nacional e estadual.