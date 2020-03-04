Lelo Coimbra é oficialmente exonerado do governo Bolsonaro

Lelo Coimbra é ex-deputado federal e comanda o MDB no Espírito Santo. Agora, está sem cargo no governo Crédito: Gabriel Lordêllo

Ele se despediu da secretaria na última segunda-feira (2), após participar da transição para o novo secretário. Quem assume a vaga é o paraibano Sérgio Queiroz, pastor da Igreja Internacional Cidade Viva. Ele já fazia parte do governo Bolsonaro e ocupava o cargo de secretário de Proteção Global, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

A Gazeta, o Indicado pelo ex-ministro da pasta Osmar Terra (MDB), Lelo passou a balançar no cargo depois que Terra perdeu o posto. Em conversa com, o ex-deputado disse que ficaria no governo até depois do carnaval e que participaria da transição da equipe de Terra para a equipe de Onyx.

Lelo, a princípio, fica sem cargo no governo federal  aliás, sem cargo público algum nem mandato eletivo. Em 2018 ele não conseguiu se reeleger após três mandatos seguidos, desde 2007, na Câmara Federal. O ex-deputado é o presidente da comissão provisória do MDB no Espírito Santo.

FILIAÇÃO DE DATENA AO MDB

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o ex-deputado nesta quarta. Por meio de nota, Lelo afirmou que cumpriu seu papel enquanto esteve no governo federal. Ele permanece em Brasília durante esta semana, em que participa de compromissos do MDB, como a filiação do apresentador de TV José Luiz Datena.

CONFIRA A NOTA DE LELO:

Depois de colaborar com a transição na Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, encerrei a minha passagem pelo Ministério da Cidadania, que assumi junto com o deputado Osmar Terra. Tenho a segurança que cumpri o meu papel na hora em que fui chamado pela história para responder à sua presença, e o fiz o tempo todo com dignidade e responsabilidade com aqueles que mais precisam da assistência psicossocial do poder público. Desejo êxito ao ministro Onyx Lorenzoni, ao meu sucessor, Sérgio Queiroz, e ao Osmar, que retomou suas atividades no Congresso Nacional.