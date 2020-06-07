Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Conceição da Barra

Justiça vê indícios de irregularidades, mas não afasta prefeito

Ministério Público ajuizou uma ação pedindo o afastamento de chefe do Executivo e de secretário por suspeita de irregularidades em contrato. Apesar de ter negado o pedido, a Justiça considera que há indícios de improbidade administrativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 13:18

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 13:18

WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS, o Mateusinho, prefeito em exercício de Conceição da Barra
Presidente da Câmara de Vereadores, Mateusinho assumiu a Prefeitura de Conceição da Barra em março após prefeito e vice terem mandato cassado Crédito: Reprodução/Facebook Mateusinho do Povão
A Justiça adiou a decisão sobre o pedido de afastamento do prefeito de Conceição da Barra, Walyson José Santos Vasconcelos (PTB), mais conhecido como Mateusinho, e o secretário de saúde Thiago Magela, solicitado pelo Ministério Público Estadual (MPES) na última quarta-feira (03). Eles são alvos de uma Ação Civil Pública por suspeita de irregularidade em contratos firmados pela prefeitura durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar de ver indícios de improbidade administrativa, o juiz Diego Franco Santanna deu um prazo de 15 dias para que os denunciados apresentem defesa.
Mateusinho e Thiago Magela são investigados em dois contratos: um para aquisição de combustíveis e outro de materiais esportivos. O primeiro foi realizado com dispensa de licitação para o fornecimento de 110 mil litros de combustível, volume suficiente, segundo o MPES, para dar 27 voltas na Terra. O contrato tem duração de seis meses.
Além da quantidade desproporcional de combustível, a Promotoria de Justiça de Conceição da Barra aponta que os preços por litro descritos no contrato são superiores ao praticado no mercado e foram adquiridos em um posto cujo proprietário seria amigo íntimo do secretário de saúde. O MP também questiona a compra de material esportivo durante a pandemia, período em que as escolas estão fechadas.
Prefeitura de Conceição da Barra
Ministério Público pediu que prefeito e secretário fossem impedidos de entrar na sede da Prefeitura de Conceição da Barra por 180 dias  Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra
Na ação, o Ministério Público pede o afastamento imediato do prefeito e do secretário de saúde do cargo por 180 dias, e que ambos sejam proibidos de entrar na sede da Prefeitura de Conceição da Barra e outros órgãos públicos, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Também pede bloqueio de bens de todos os alvos da ação e a suspensão dos contratos. Três proprietários de um posto de combustível e nove empresas do ramo esportivo também são investigados.

DECISÃO ADIADA

Os pedidos feitos pelo Ministério Público ainda estão em análise. Em seu despacho, o juiz Diego Franco Santanna aponta que há indícios de improbidade administrativa, mas posterga qualquer decisão até que os alvos da ação sejam ouvidos. O magistrado dá um prazo de 15 dias para a defesa se manifestar e apresentar todos os contratos apontados como suspeitos pelo MP.
Considerando que a inicial contém indícios suficientes da existência dos atos de improbidade e atento ao contraditório prévio, postergo a análise dos pleitos liminares e determino a notificação dos requeridos, para oferecerem suas manifestações por escrito, que poderão ser instruídas com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias, diz o juiz, em sua decisão. 
Devem ainda trazer aos autos, no mesmo prazo assinalado acima, todos os documentos/contratos/ofícios correlatos aos fatos narrados na denúncia, em especial aqueles que foram objeto de requisição administrativa pela órgão ministerial e que na ocasião não foram apresentados, acrescenta.

Veja Também

Coronavírus: TRE suspende eleição suplementar em Conceição da Barra

Em reportagem publicada na última sexta-feira (05), o prefeito de Conceição da Barra afirmou não ter conhecimento da ação e que ainda não havia sido notificado. O secretário de saúde também se mostrou surpreso, mas afirmou que não há qualquer irregularidade nos contratos.
O que a gente tinha em Conceição da Barra, antes da nova gestão assumir, era um administrador de cartão para adquirir combustível, em que se pagava o valor de R$ 4,78. A empresa suspendeu a prestação de serviço e então fizemos o contrato para que o município não ficasse desabastecido. O preço do combustível foi cotado em todos os postos da cidade e foi adquirido com preço bem inferior, de R$ 4,33. Sou advogado e jamais me prestaria a fazer algo errado. Tenho convicção disso", declarou.

Veja Também

MPES investiga contratos emergenciais do Hospital Dório Silva

MPES alerta Prefeitura de Fundão sobre alta taxa de mortes por Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré
Imagem de destaque
Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados