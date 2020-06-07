Justiça vê indícios de irregularidades, mas não afasta prefeito

Presidente da Câmara de Vereadores, Mateusinho assumiu a Prefeitura de Conceição da Barra em março após prefeito e vice terem mandato cassado Crédito: Reprodução/Facebook Mateusinho do Povão

Mateusinho e Thiago Magela são investigados em dois contratos: um para aquisição de combustíveis e outro de materiais esportivos. O primeiro foi realizado com dispensa de licitação para o fornecimento de 110 mil litros de combustível, volume suficiente, segundo o MPES, para dar 27 voltas na Terra. O contrato tem duração de seis meses.

Além da quantidade desproporcional de combustível, a Promotoria de Justiça de Conceição da Barra aponta que os preços por litro descritos no contrato são superiores ao praticado no mercado e foram adquiridos em um posto cujo proprietário seria amigo íntimo do secretário de saúde. O MP também questiona a compra de material esportivo durante a pandemia, período em que as escolas estão fechadas.

Ministério Público pediu que prefeito e secretário fossem impedidos de entrar na sede da Prefeitura de Conceição da Barra por 180 dias Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

Na ação, o Ministério Público pede o afastamento imediato do prefeito e do secretário de saúde do cargo por 180 dias, e que ambos sejam proibidos de entrar na sede da Prefeitura de Conceição da Barra e outros órgãos públicos, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Também pede bloqueio de bens de todos os alvos da ação e a suspensão dos contratos. Três proprietários de um posto de combustível e nove empresas do ramo esportivo também são investigados.

DECISÃO ADIADA

Os pedidos feitos pelo Ministério Público ainda estão em análise. Em seu despacho, o juiz Diego Franco Santanna aponta que há indícios de improbidade administrativa, mas posterga qualquer decisão até que os alvos da ação sejam ouvidos. O magistrado dá um prazo de 15 dias para a defesa se manifestar e apresentar todos os contratos apontados como suspeitos pelo MP.

Considerando que a inicial contém indícios suficientes da existência dos atos de improbidade e atento ao contraditório prévio, postergo a análise dos pleitos liminares e determino a notificação dos requeridos, para oferecerem suas manifestações por escrito, que poderão ser instruídas com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias, diz o juiz, em sua decisão.

Devem ainda trazer aos autos, no mesmo prazo assinalado acima, todos os documentos/contratos/ofícios correlatos aos fatos narrados na denúncia, em especial aqueles que foram objeto de requisição administrativa pela órgão ministerial e que na ocasião não foram apresentados, acrescenta.

Em reportagem publicada na última sexta-feira (05), o prefeito de Conceição da Barra afirmou não ter conhecimento da ação e que ainda não havia sido notificado. O secretário de saúde também se mostrou surpreso, mas afirmou que não há qualquer irregularidade nos contratos.