Justiça mantém prefeito de Piúma afastado até depois do final do mandato

José Ricardo da Costa, conhecido como Professor Ricardo, é o prefeito de Piúma Crédito: TV Gazeta/Reprodução

O prefeito eleito de Piúma , José Ricardo Pereira da Costa (PDT), afastado desde outubro de 2019 do comando da cidade, ficará mais 180 dias longe do cargo, ou seja, até fevereiro de 2021. Como o atual mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020, ele pode não retornar ao cargo, se a decisão, da juíza Serenuza Marques Chamon, da 1ª Vara de Piúma, for mantida.

O prefeito é investigado no âmbito da "Operação Rubi" , que apontou para indícios da existência de uma organização criminosa com o objetivo de lesar os cofres públicos em vários municípios capixabas, entre eles, Piúma.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que pediu a prorrogação do afastamento, Ricardo recebeu vantagem indevida mensalmente de donos de empresas de limpeza urbana que prestam serviço para o município. O órgão ministerial suspeita que houve direcionamento na licitação e superfaturamento nos contratos, causando um prejuízo de R$ 2,9 milhões para a cidade.

Além de Piúma, a operação também investigou irregularidades em Presidente Kennedy, Marataízes e Jaguaré. O afastamento, segundo o MPES, é para que seu retorno não permita que ele interfira nas investigações. Isso porque o prefeito afastado poderia, de acordo com o órgão ministerial, influenciar testemunhas e afetar a produção de prova documental.

Os promotores lembram ainda que, desde março, os prazos processuais estão parados no Estado devido à pandemia de Covid-19 e que, por isso, não foi possível manter a instrução processual durante o período.

O Ministério Público estadual argumentou ainda que não se pode ignorar a gravidade concreta dos fatos que são apurados na ação, bem como o fato de o requerido responder a várias ações de improbidade, algumas delas, inclusive, com sentenças condenatórias. Os alvos da operação respondem pelos crimes de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentado aos princípios da administração pública.

O OUTRO LADO

A defesa de José Ricardo, representado pelo advogado José Peres, afirma que ele é vítima de perseguição política e que o pedido de prorrogação do afastamento não traz nenhum fato novo ao caso.