Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Ipec: 28% dos eleitores de Cariacica ainda podem mudar o voto para prefeito

Entre os que declaram voto no atual prefeito Euclério Sampaio (MDB), 74% dizem que a decisão é definitiva; em Célia Tavares (PT), esse índice é de 63%
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

27 ago 2024 às 08:00

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 08:00

Pesquisa aponta percentual de eleitores que ainda podem mudar o voto
Pesquisa aponta percentual de eleitores que ainda pode mudar a decisão de voto em Cariacica Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Na corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura de Cariacica, 70% dos eleitores – ou seja, sete em cada 10 – afirmam que já decidiram definitivamente em quem votarão nas Eleições 2024, enquanto 28% dizem que ainda podem mudar de ideia. Os dados são da pesquisa realizada pelo Ipec, a pedido da Rede Gazeta, divulgada na segunda-feira (26). Outros 2% dos entrevistados não sabem ou não responderam.
Entre os que declaram que vão votar no atual prefeito e candidato à reeleição Euclério Sampaio (MDB), 74% dizem que a decisão é definitiva, 24% afirmam que ainda podem mudar de opinião e 2% não sabem ou não responderam.
Para os que afirmam que pretendem votar em Célia Tavares (PT), 63% consideram a decisão definitiva, 34% dizem que podem mudar de ideia e 3% não sabem ou não responderam.
Já entre os que dizem que vão votar em outros candidatos, em branco ou nulo, 52% consideram a decisão definitiva, 43% apontam que ainda podem mudar de opinião e 5% não sabem ou não responderam.
A pesquisa também avaliou o grau de interesse da população cariaciquense nas Eleições 2024: 20% dos entrevistados dizem não ter nenhum interesse nas disputas. Entre os diversos níveis de envolvimento com o pleito, 28% afirmam ter muito interesse, 30% apontam ter interesse médio e 21%, pouco interesse. A soma não totaliza 100% em decorrência de arredondamentos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024

A Gazeta e CBN fazem entrevistas e debates com candidatos da Grande Vitória; veja datas

Meu chefe pode me obrigar a votar em alguém? Entenda o assédio eleitoral

Ipec: Arnaldinho tem 75%, Ramalho, 10% e Babá, 3%, na disputa para prefeito em Vila Velha

Pesquisa eleitoral: como é feita e como ler os resultados

De R$ 250 mil a R$ 10 milhões: veja patrimônio dos candidatos em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Pesquisa Rede Gazeta/ipec Eleições 2024 Eleições ES 2024 Prefeitura de Cariacica Euclério Sampaio Célia Tavares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados