Horário eleitoral do 2º turno começa nesta sexta (9); veja como será no ES

O segundo turno para a Presidência da República e para o governo de seis estados e do Distrito Federal já está marcado. Os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro para definir os vencedores das eleições de 2026. Com a nova rodada de votação, o horário eleitoral gratuito será retomado nesta sexta-feira (9) e veiculado até 23 de outubro, dois dias antes da votação.





No Espírito Santo, o segundo turno será disputado por Lorenzo Pazolini (Republicanos), que recebeu 49,65% dos votos válidos no primeiro turno, e Ricardo Ferraço (MDB), que teve 34,06%. Assim, os dois candidatos dividirão o tempo durante o horário eleitoral.





A distribuição de tempo será de 10 minutos em cada bloco de propaganda eleitoral, divididos igualmente entre ambos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dessa forma, cada um terá 5 minutos em cada programa. Na rádio, a programação vai ao ar das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20. Na televisão, das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50, de segunda a sábado.





Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), que obteve 47,03% dos votos válidos, e Lula (PT), que alcançou 45,16%, também terão o mesmo tempo de propaganda eleitoral. Na rádio, a programação será veiculada das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, de segunda-feira a sábado.



A candidatura mais votada no primeiro turno começa a propaganda, com alternância da ordem nos programas e nas inserções seguintes. No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini será o primeiro, seguido por Ricardo Ferraço, e a ordem será alternada nas exibições seguintes. Na disputa pela Presidência, Flávio Bolsonaro começa, seguido por Lula, também com alternância.





No total, são 40 minutos diários de propaganda eleitoral em rede, sendo 20 minutos para a disputa presidencial e outros 20 minutos para o governo dos estados. As emissoras também reservam 25 minutos por dia para inserções de 30 e 60 segundos para cada cargo em disputa, distribuídas ao longo da programação, de segunda a domingo. Esse tempo também é dividido igualmente entre os candidatos.

