Homem é preso após ofensas racistas e tentar matar vizinho com foice em Viana

Após a agressão, os dois entraram em luta corporal. Durante o confronto, João acabou se ferindo com a própria foice, tomada pelo cunhado. Só então a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia. De acordo com a PM, o agressor apresentava sinais de embriaguez no momento do crime. Ambos foram encaminhados ao Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, onde receberam cuidados médicos e foram liberados.