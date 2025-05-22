Homem é preso após ofensas racistas e tentar matar vizinho com foice em Viana

Um desentendimento seguido de ofensas racistas resultou em uma tentativa de homicídio no bairro Araçatiba, em Viana. Segundo a Polícia Militar, na noite de quarta-feira (20), João Luiz de Assis, de 55 anos, teria insultado o cunhado, de 77 anos, com expressões racistas como “preto” e “macaco”. Em seguida, João foi para cima do cunhado, desferindo um golpe que atingiu de raspão o punho esquerdo dele, causando um corte.
Após a agressão, os dois entraram em luta corporal. Durante o confronto, João acabou se ferindo com a própria foice, tomada pelo cunhado. Só então a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia. De acordo com a PM, o agressor apresentava sinais de embriaguez no momento do crime. Ambos foram encaminhados ao Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, onde receberam cuidados médicos e foram liberados.
A Polícia Civil informou que João Luiz foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e injúria racial. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Procurada, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo ainda não informou para qual unidade prisional o suspeito foi levado.