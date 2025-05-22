Cuidado integral e futuro do ES: foco em saúde, mente e longevidade

Em 2035, o Espírito Santo completa 500 anos. O Plano ES 500 Anos propõe um pacto de futuro para o desenvolvimento sustentável do Estado. E, dentro desse plano, há uma missão dedicada ao cuidado integral, que melhor traz a aspiração por uma vida mais longa, saudável e digna para todos os capixabas.

O conceito de cuidado integral vai além da oferta de serviços. Trata-se de garantir saúde com acesso adequado, cuidado coordenado, prevenção de doenças e promoção da saúde, além de equidade, em todas as fases da vida. Essa missão articula frentes complementares que devem ser vistas como prioritárias e indissociáveis: Atenção Primária à Saúde (APS), Saúde Mental, Envelhecimento Saudável e Saneamento Básico.

Dentre essas frentes, o fortalecimento da APS é o ponto crucial. A meta de reduzir as internações por condições evitáveis para menos de 20% até 2035 exige um sistema acessível, resolutivo e conectado às reais necessidades das pessoas. Isso significa fortalecer a Estratégia Saúde da Família, expandir o cuidado domiciliar, investir em tecnologias digitais e implantar sistemas integrados que articulem a jornada física e digital do cuidado.

A coordenação ativa e o planejamento individualizado são fundamentais para lidar com doenças crônicas, multimorbidades e riscos sociais. Isso permitirá a médio prazo reduzir mortes evitáveis por condições crônicas mal cuidadas, bem como aumentar a expectativa de vida ajustada a qualidade de vida em nossa da população.

A sociedade já está vivenciando no presente e viverá cada vez mais no futuro, dois grandes desafios: o envelhecimento populacional e o aumento de prevalência de transtornos mentais. Os transtornos mentais, cuja prevalência já ultrapassa 12% da população adulta capixaba, não podem mais ser negligenciados. A pandemia apenas acelerou um fenômeno silencioso: ansiedade, depressão e sofrimento psíquico afetam famílias, produtividade e relações sociais.

O plano propõe ações concretas, por exemplo a expansão da rede de atenção psicossocial, telepsicologia para municípios com baixa cobertura e projetos inovadores em práticas integrativas. A saúde mental precisa sair do invisível e se tornar parte estruturante da atenção integral.

Além disso, o Espírito Santo vive uma transição demográfica acelerada. Temos uma das maiores expectativas de vida após os 60 anos do país. Isso é uma conquista — mas também um grande desafio. O envelhecimento populacional exige políticas públicas orientadas para a funcionalidade, autonomia e qualidade de vida.

O plano propõe iniciativas como a avalição do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, a criação de centros de convivência para idosos e a capacitação das equipes da APS em atenção geriátrica, antecipando um cenário que será dominante nas próximas décadas.

Casal de idosos: os desafios da longevidade Crédito: Unsplash

Por fim, a universalização do acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário segue como um dos pilares da missão com foco em cuidado integral. Não há cuidado integral onde há diarreia, dengue ou hepatite A. Investir em saneamento é investir em equidade e prevenção, além de ser extremante custo efetivo para toda a sociedade.