Governo lançará programa para realização de 87 mil consultas no ES

Na tarde desta sexta-feira (17), o governo do Espírito Santo vai lançar o programa Saúde Fácil, que tem como objetivo zerar a fila de consultas, exames e cirurgias no Estado. O evento está marcado para as 16h, no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, e contará com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
Nesta primeira etapa, a ação se volta, justamente, para a Região Sul, que receberá um total de 28 mil consultas em seis especialidades: oftalmologia, otorrinolaringologia, dermatologia, cardiologia, gastroenterologia e ortopedia. Ao todo, o governo promete 87 mil consultas no Estado, mediante um investimento de R$ 2,6 milhões.