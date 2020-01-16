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Saúde

Governo lançará programa para realização de 87 mil consultas no ES

O programa Saúde Fácil será lançado nesta sexta-feira (17) pelo governador Renato Casagrande, em Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 19:58

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 19:58

Governador Renato Casagrande (PSB) irá a Cachoeiro de Itapemirim para lançamento de novo programa na área da saúde Crédito: Hélio Filho/Secom
Na tarde desta sexta-feira (17), o governo do Espírito Santo vai lançar o programa Saúde Fácil, que tem como objetivo zerar a fila de consultas, exames e cirurgias no Estado. O evento está marcado para as 16h, no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, e contará com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
Nesta primeira etapa, a ação se volta, justamente, para a Região Sul, que receberá um total de 28 mil consultas em seis especialidades: oftalmologia, otorrinolaringologia, dermatologia, cardiologia, gastroenterologia e ortopedia. Ao todo, o governo promete 87 mil consultas no Estado, mediante um investimento de R$ 2,6 milhões.

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