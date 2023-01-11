Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Praça do Papa

Forças de segurança montam esquema para impedir ato bolsonarista em Vitória

O objetivo é cumprir a decisão judicial do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que cobra providências para impedir tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas por grupos bolsonaristas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 jan 2023 às 18:15

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 18:15

Policiais militares e agentes da Guarda Civil na Praça do Papa, em Vitória
Policiais militares e agentes da Guarda Civil foram deslocados para a Praça do Papa Crédito: Fernando Madeira
Para impedir qualquer novo ato de golpistas bolsonaristas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em conjunto com a Guarda Municipal de Vitória, reforçou o policiamento na Praça do Papa e em prédios da região da Enseada do Suá, em Vitória, nesta quarta-feira (11).
Uma manifestação estava prevista para ocorrer no local por volta das 18h, conforme foi amplamente divulgado nas redes sociais. Chamado de "Mega manifestação nacional pela retomada do poder", o protesto conta com ramificações em todas as capitais brasileiras. O que se viu, entretanto, até o horário para o o ato, foi a ausência de manifestantes.
Militares das tropas especializadas da Polícia Militar (BME, BAC e Choque), além de agentes municipais, estão na Capital para atuar em caso de aglomeração, tentativa de ocupação de vias ou depredação de patrimônio.
Forças de segurança montam esquema para impedir ato bolsonarista em Vitória
Cavalaria também está a postos na região da Enseada do Suá
Cavalaria também está a postos na região da Enseada do Suá Crédito: Fernando Madeira
Na manhã desta quarta-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que autoridades de todos os níveis federativos adotem as providências necessárias para impedir tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas, assim como de espaços e prédios públicos em todo o território nacional.
O STF ainda determinou prisão em flagrante e multas, que vão de R$ 20 mil a R$ 100 mil, para os que descumprirem a ordem judicial.
O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também segue ativado na Sesp, com participação de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Vitória e Subsecretaria de Inteligência, com objetivo de realizar o monitoramento, em tempo real, de qualquer movimentação que vá de encontro ao que foi determinado pelo Tribunal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O álbum de retratos de um golpe anunciado

Justiça proíbe detidos na Prainha de ir a quartéis e de participar de atos

Secretaria de Segurança vai monitorar manifestações no ES em tempo real

ES envia 25 militares para apoio a intervenção em Brasília após terrorismo

Ou a direita se endireita ou vai ser sufocada pelo bolsonarismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Sesp Vitória (ES) Praça do Papa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados