Para impedir qualquer novo ato de golpistas bolsonaristas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em conjunto com a Guarda Municipal de Vitória, reforçou o policiamento na Praça do Papa e em prédios da região da Enseada do Suá, em Vitória, nesta quarta-feira (11).
Uma manifestação estava prevista para ocorrer no local por volta das 18h, conforme foi amplamente divulgado nas redes sociais. Chamado de "Mega manifestação nacional pela retomada do poder", o protesto conta com ramificações em todas as capitais brasileiras. O que se viu, entretanto, até o horário para o o ato, foi a ausência de manifestantes.
Militares das tropas especializadas da Polícia Militar (BME, BAC e Choque), além de agentes municipais, estão na Capital para atuar em caso de aglomeração, tentativa de ocupação de vias ou depredação de patrimônio.
Forças de segurança montam esquema para impedir ato bolsonarista em Vitória
Na manhã desta quarta-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que autoridades de todos os níveis federativos adotem as providências necessárias para impedir tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas, assim como de espaços e prédios públicos em todo o território nacional.
O STF ainda determinou prisão em flagrante e multas, que vão de R$ 20 mil a R$ 100 mil, para os que descumprirem a ordem judicial.
O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também segue ativado na Sesp, com participação de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Vitória e Subsecretaria de Inteligência, com objetivo de realizar o monitoramento, em tempo real, de qualquer movimentação que vá de encontro ao que foi determinado pelo Tribunal.