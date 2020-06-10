Festa de aniversário contou com 16 convidados e aconteceu no último domingo (7) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há quem esteja há meses sem ver familiares e amigos por causa da pandemia do novo coronavírus ; mas a filha do Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha , Ivan Carlini (DEM), recebeu uma surpresa de colegas da escola para comemorar o aniversário de 16 anos, no último domingo (7)  com direito a uma foto que mostra todos próximos e sem máscara.

Questionado pela reportagem de A Gazeta, o pai da aniversariante explicou como tudo aconteceu. A festinha foi por volta das 19h30 e durou só uma hora. Eles apareceram em casa com um bolinho de padaria e quatro litros de refrigerante. O espaço é grande, cabe até 300 pessoas. Não houve aglomeração, garantiu.

Sem máscara, fotos mostram jovens próximos e a filha do vereador recebendo um beijo no rosto de um dos amigos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ao todo, segundo ele, foram só 16 amigos  o que teria permitido que as mesas e os convidados ficassem afastados. Ainda assim, a atitude vai na contramão das recomendações das autoridades de saúde e do próprio governo do Espírito Santo , que pedem para que as pessoas cumpram o distanciamento social e só saiam se necessário.

Your browser does not support the audio element. Filha de vereador de Vila Velha ganha festa em meio à pandemia

No fundo das fotos é possível ver que a casa está decorada para a festa e, como tudo aconteceu no local onde a família do vereador mora, no bairro de Cobilândia, a esposa dele colaborou com a surpresa. Sempre fizemos comemorações ali. As amigas da minha filha ligaram para a minha mulher e combinaram tudo, disse.

Em 2016, Ivan Carlini foi eleito com aproximadamente 4.700 votos em Vila Velha Crédito: Câmara de Vila Velha

Ainda de acordo com Carlini, ele não sabia da surpresa, mas admitiu que ficou feliz com a atitude. Eu concordo com o que eles fizeram. Eu seria contra uma festa para muitas pessoas, se as convidássemos. Mas foi só uma horinha. Vai ficar de lembrança para a minha filha, afirmou.