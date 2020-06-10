Há quem esteja há meses sem ver familiares e amigos por causa da pandemia do novo coronavírus; mas a filha do Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), recebeu uma surpresa de colegas da escola para comemorar o aniversário de 16 anos, no último domingo (7) com direito a uma foto que mostra todos próximos e sem máscara.
Questionado pela reportagem de A Gazeta, o pai da aniversariante explicou como tudo aconteceu. A festinha foi por volta das 19h30 e durou só uma hora. Eles apareceram em casa com um bolinho de padaria e quatro litros de refrigerante. O espaço é grande, cabe até 300 pessoas. Não houve aglomeração, garantiu.
Ao todo, segundo ele, foram só 16 amigos o que teria permitido que as mesas e os convidados ficassem afastados. Ainda assim, a atitude vai na contramão das recomendações das autoridades de saúde e do próprio governo do Espírito Santo, que pedem para que as pessoas cumpram o distanciamento social e só saiam se necessário.
Filha de vereador de Vila Velha ganha festa em meio à pandemia
No fundo das fotos é possível ver que a casa está decorada para a festa e, como tudo aconteceu no local onde a família do vereador mora, no bairro de Cobilândia, a esposa dele colaborou com a surpresa. Sempre fizemos comemorações ali. As amigas da minha filha ligaram para a minha mulher e combinaram tudo, disse.
Ainda de acordo com Carlini, ele não sabia da surpresa, mas admitiu que ficou feliz com a atitude. Eu concordo com o que eles fizeram. Eu seria contra uma festa para muitas pessoas, se as convidássemos. Mas foi só uma horinha. Vai ficar de lembrança para a minha filha, afirmou.
Na visão dele, o episódio representa o mesmo risco que outras atividades atualmente permitidas. Se isso for um problema, tem que mandar fechar supermercado, padaria, farmácia e ninguém sai para trabalhar, argumentou. Questionado se os jovens usaram máscara durante a festa, ele disse não se lembrar.