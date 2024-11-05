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Boletim médico

Ex-governador Max Mauro segue internado em estado grave

Comunicado enviado pela equipe médica informa que o político mantém o quadro de gravidade de segunda-feira (4)

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 13:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 nov 2024 às 13:56
No seu acervo pessoal, na Prainha de Vila Velha, Max Freitas Mauro, ex-governador do ES, concede entrevista para o especial sobre o Palácio Anchieta, Sede do Governo do ES
Max Freitas Mauro, ex-governador do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, de 87 anos, que administrou o Estado entre 1987 e 1991, continua internado em um hospital particular de Vitória, conforme boletim médico divulgado pela família do político na tarde desta terça-feira (5). 
“O paciente segue sob cuidados contínuos da equipe médica e multidisciplinar, mantendo os agravos e a condição clínica geral de ontem (segunda-feira)”, informa o comunicado.
A nota enviada pela família à imprensa destaca que Max Mauro teve nos últimos dias agravamento das condições prévias cardíaca, neurológicas e renal após ocorrência de uma broncopneumonia.

Políticos se manifestam nas redes

Após Max Mauro Filho (PSDB) publicar um relato emocionado nas redes sociais na noite de segunda-feira (4), falando sobre o estado de saúde do pai, políticos de diferentes legendas enviaram mensagens desejando força ao ex-governador e a família. 
“Força e fé”, escreveu o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União Brasil). O deputado federal Helder Salomão (PT), por sua vez, desejou “muita fé e esperança” na recuperação de Max Mauro. Já Coronel Ramalho (PL), candidato a prefeitura de Vila Velha nas Eleições 2024, desejou força para toda a família do político. 

Estado de saúde se agravou

Internado desde 16 de setembro para tratar uma pneumonia, Max Mauro teve seu quadro de saúde agravado e não tem respondido a estímulos médicos há dois dias. O político está com a respiração irregular e nem mesmo com ajuda de sonda tem conseguido se alimentar.
Max Mauro luta há sete anos contra o Alzheimer e foi internado em setembro com um quadro de pneumonia.

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