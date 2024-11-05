Internado há 50 dias, ex-governador Max Mauro tem piora no estado de saúde

Max Mauro foi governador do Espírito Santo entre 1987 e 1991 Crédito: Fernando Madeira

Internado desde 16 de setembro para tratar uma pneumonia, o ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, de 87 anos, teve seu quadro de saúde agravado e não tem respondido a estímulos há dois dias. O político está com a respiração irregular e nem mesmo com ajuda de sonda tem conseguido se alimentar.

O quadro de saúde do ex-governador, que administrou o Estado entre 1987 e 1991, foi relatado à reportagem de A Gazeta por seu filho Max Mauro Filho (PSDB), ex-prefeito de Vila Velha, na noite desta segunda-feira (4). Max Mauro há sete anos luta contra o Alzheimer e foi internado em setembro com um quadro de pneumonia.

Muito emocionado e chorando durante toda a conversa, Max Filho disse o pai agora tem respirado com a ajuda de uma máscara de oxigênio e se mostra cada vez mais debilitado.

"São dois dias que ele está dormindo. Sua respiração está irregular, seus rins dão sinal que já não funcionam a contento. O médico falou que o estômago não funciona. Não adiantaria passar a sonda nasogástrica", relatou o ex-prefeito.

"Estou aqui no hospital com meu pai. Vou passar a noite aqui, com ele. Meu pai (choro).... A respiração dele está irregular (choro, novamente). O médico falou que o estômago não funciona. Estamos por conta do milagre", completou Max Filho, bastante emocionado.