Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em situação delicada

Internado há 50 dias, ex-governador Max Mauro tem piora no estado de saúde

O quadro de saúde do ex-governador foi relatado à reportagem de A Gazeta por Max Filho (PSDB), ex-prefeito de Vila Velha, na noite desta segunda-feira (4)

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 22:21

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 nov 2024 às 22:21
No seu acervo pessoal, na Prainha de Vila Velha, Max Freitas Mauro, ex-governador do ES, concede entrevista para o especial sobre o Palácio Anchieta, Sede do Governo do ES
Max Mauro foi governador do Espírito Santo entre 1987 e 1991 Crédito: Fernando Madeira
Internado desde 16 de setembro para tratar uma pneumonia, o ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, de 87 anos, teve seu quadro de saúde agravado e não tem respondido a estímulos há dois dias. O político está com a respiração irregular e nem mesmo com ajuda de sonda tem conseguido se alimentar.
O quadro de saúde do ex-governador, que administrou o Estado entre 1987 e 1991, foi relatado à reportagem de A Gazeta por seu filho Max Mauro Filho (PSDB), ex-prefeito de Vila Velha, na noite desta segunda-feira (4). Max Mauro há sete anos luta contra o Alzheimer e foi internado em setembro com um quadro de pneumonia.
Muito emocionado e chorando durante toda a conversa, Max Filho disse o pai agora tem respirado com a ajuda de uma máscara de oxigênio e se mostra cada vez mais debilitado.
"São dois dias que ele está dormindo. Sua respiração está irregular, seus rins dão sinal que já não funcionam a contento. O médico falou que o estômago não funciona. Não adiantaria passar a sonda nasogástrica", relatou o ex-prefeito.
"Estou aqui no hospital com meu pai. Vou passar a noite aqui, com ele.  Meu pai (choro).... A respiração dele está irregular (choro, novamente). O médico falou que o estômago não funciona. Estamos por conta do milagre", completou Max Filho, bastante emocionado.
Ainda na noite desta segunda-feira (4), Max Filho fez uma publicação em que aparece ao lado do pai no Hospital Total Health, em Vitória. No texto da postagem em seu perfil no Instagram, o ex-prefeito escreveu que estava em vigília e que era o 50º dia de internação do ex-governador. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo max mauro Vila Velha Hospital
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados