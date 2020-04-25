Max Mauro sobre Vasco Alves: 'Fomos adversários, mas sempre amigos'

Max Mauro e Vasco Alves, em 2018, conversam como velhos amigos, durante o anúncio da não candidatura de Max Filho Crédito: Arquivo A Gazeta

No período em que Max foi governador, Vasco foi eleito prefeito de Cariacica, em 1988, assumindo o mandato em 1989. "Ao longo da vida, por circunstâncias políticas, fomos divergentes, mas sempre amigos. Em nossa história, estivemos à frente da fundação do então MDB, partido de enfrentamento à ditadura militar. Na eleição municipal de 1982, ele foi candidato à Prefeitura de Vila Velha e não estávamos no mesmo grupo. Mas, sempre, tendo o respeito e amizade", explica. Max Mauro também relembra que sua família e a de Vasco tinham uma amizade histórica. "Fomos adversários, mas amigos", recorda.

O prefeito Max Filho decretou luto oficial de três dias no município de Vila Velha pelo falecimento do ex-prefeito Vasco Alves.

REPERCUSSÃO

O governador Renato Casagrande foi um dos primeiros a se manifestar sobre o falecimento, no início da manhã, pelo Twitter, com um texto no qual ressaltou que o ex-prefeito era "um líder carismático e uma popularidade diferenciada".

Acabo de receber a triste notícia do falecimento do amigo, Vasco Alves. Uma figura de destaque na política capixaba. Um líder carismático e uma popularidade diferenciada. Deixa uma contribuição valorosa ao ES e muitas e boas histórias. Aos amigos e familiares, minha solidariedade — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 25, 2020

O ex-governador Paulo Hartung também se manifestou, em nota: "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Vasco Alves, ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica. Vasco fez parte de uma geração que lutou pelo retorno da democracia em nosso país. Como homem público, ocupou funções de destaque na política do Estado, com um olhar sensível para a bandeira do combate às desigualdades sociais. Deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos".