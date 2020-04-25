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Política capixaba

Max Mauro sobre Vasco Alves: 'Fomos adversários, mas sempre amigos'

Lideranças tradicionais em Vila Velha, eles também estiveram juntos na fundação do MDB, partido de enfrentamento à ditadura militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 15:07

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 15:07

Data: 13/04/2018 - Max Mauro (nascido em 1937) e Vasco Alves (de 1941) conversam como velhos amigos, durante o anúncio da não candidatura de Max Filho - Editoria: Política - Foto: - GZ
Max Mauro e Vasco Alves, em 2018, conversam como velhos amigos, durante o anúncio da não candidatura de Max Filho  Crédito: Arquivo A Gazeta
O ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, que esteve à frente do Executivo estadual 1987 a 1991,  falou sobre sua relação com Vasco Alves, ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica que morreu neste sábado (25), aos 78 anos, em decorrência de um câncer no estômago, doença contra a qual ele lutava desde agosto do ano passado, segundo familiares.
No período em que Max foi governador, Vasco foi eleito prefeito de Cariacica, em 1988, assumindo o mandato em 1989. "Ao longo da vida, por circunstâncias políticas, fomos divergentes, mas sempre amigos. Em nossa história, estivemos à frente da fundação do então MDB, partido de enfrentamento à ditadura militar. Na eleição municipal de 1982, ele foi candidato à Prefeitura de Vila Velha e não estávamos no mesmo grupo. Mas, sempre, tendo o respeito e amizade", explica. Max Mauro também relembra que sua família e a de Vasco tinham uma amizade histórica. "Fomos adversários, mas amigos", recorda.

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O prefeito Max Filho decretou luto oficial de três dias no município de Vila Velha pelo falecimento do ex-prefeito Vasco Alves.

REPERCUSSÃO

O governador Renato Casagrande foi um dos primeiros a se manifestar sobre o falecimento, no início da manhã, pelo Twitter, com um texto no qual ressaltou que o ex-prefeito era "um líder carismático e uma popularidade diferenciada".
O ex-governador Paulo Hartung também se manifestou, em nota: "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Vasco Alves, ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica. Vasco fez parte de uma geração que lutou pelo retorno da democracia em nosso país. Como homem público, ocupou funções de destaque na política do Estado, com um olhar sensível para a bandeira do combate às desigualdades sociais. Deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos".

Vasco Alves, ex-prefeito de Cariacica e Vila Velha

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