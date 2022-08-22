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Empresário desiste e Magno Malta troca de suplente para o Senado

Missionária que já foi assessora parlamentar do ex-senador vai ocupar lugar de primeiro suplente
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

22 ago 2022 às 15:47

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 15:47

Marcinha Macedo, missionária que será a primeira suplente de Magno Malta, na disputa eleitoral ao Senado
Marcinha Macedo foi vereadora em Pedro Canário e acompanha Magno Malta há 25 anos Crédito: Divulgação
O candidato ao Senado Magno Malta (PL) substituiu um de seus suplentes. O empresário Abraão Veloso (PL) renunciou à disputa e a professora e missionária Marcinha Macedo tomará o lugar dele como primeiro suplente.
O pedido de renúncia foi feito à Justiça Eleitoral em 18 de agosto e já foi acatado. No domingo (21), a coligação formada por PL e PTB requisitou a substituição do nome dele pelo de Marcinha no registro oficial. 
O primeiro suplente é quem substitui o senador em caso de licença, renúncia ao cargo ou morte no período do mandato.
Márcia Cristina Macedo tem 58 anos e, segundo a assessoria do candidato, acompanha Magno Malta há 25 anos, já tendo ocupado cargo de assessora parlamentar dele.
De acordo com o registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Só ocupou cargo eletivo uma vez, quando foi vereadora em Pedro Canário, entre 1996 e 2000.
Está há aproximadamente 15 anos no PL, tem ensino médio completo e é missionária pelo Ministério Monte Sião, congregando na Igreja Apostólica Monte Sião, em Novo Horizonte, na Serra.

DESISTÊNCIA

Ainda segundo a assessoria do ex-senador, Abraão Veloso deixou o posto por “motivos pessoais”. Ele participou junto com Magno Malta da campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, quando teriam se aproximado.

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