Empresário desiste e Magno Malta troca de suplente para o Senado

Marcinha Macedo foi vereadora em Pedro Canário e acompanha Magno Malta há 25 anos Crédito: Divulgação

O candidato ao Senado Magno Malta (PL) substituiu um de seus suplentes. O empresário Abraão Veloso (PL) renunciou à disputa e a professora e missionária Marcinha Macedo tomará o lugar dele como primeiro suplente.

O pedido de renúncia foi feito à Justiça Eleitoral em 18 de agosto e já foi acatado. No domingo (21), a coligação formada por PL e PTB requisitou a substituição do nome dele pelo de Marcinha no registro oficial.

O primeiro suplente é quem substitui o senador em caso de licença, renúncia ao cargo ou morte no período do mandato.



Márcia Cristina Macedo tem 58 anos e, segundo a assessoria do candidato, acompanha Magno Malta há 25 anos, já tendo ocupado cargo de assessora parlamentar dele.

De acordo com o registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE ), ela é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Só ocupou cargo eletivo uma vez, quando foi vereadora em Pedro Canário, entre 1996 e 2000.

Está há aproximadamente 15 anos no PL, tem ensino médio completo e é missionária pelo Ministério Monte Sião, congregando na Igreja Apostólica Monte Sião, em Novo Horizonte, na Serra.

DESISTÊNCIA