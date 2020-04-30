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Para votar em 2020

Eleitores podem regularizar título pela internet até esta quarta, dia 6

Entre os serviços que podem ser feitos pela plataforma virtual estão alistamento, alteração de domicílio, revisão de dados e reativação de títulos cancelados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 17:06

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 17:06

Votação nas próximas eleições vai demonstrar capital político dos atuais prefeitos
Para votar nas próximas eleições, em outubro, é preciso estar com o título de eleitor regularizado Crédito: Maria Adjuto/ Agência Brasil
No contexto de isolamento social e combate à pandemia do novo coronavírus, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assinada pela presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, no último dia 17, permite que todos os serviços de regularização e transferência de títulos, antes feitos presencialmente nos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), possam ser feitos virtualmente, pela plataforma Título Net. O prazo vai até esta quarta-feira (6).
Entre os serviços estão alistamento, alteração de domicílio, revisão de dados e reativação de títulos cancelados. Pela legislação eleitoral, o prazo para regularização dos eleitores tem fim 150 dias antes das eleições, que será na próxima quarta.
A assessora técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Jaqueline Nunes diz que os eleitores com títulos cancelados, que não forem regularizados no prazo, não poderão comparecer às eleições municipais de outubro.
Apenas eleitores de municípios que passaram pela revisão eleitoral e tiveram alto índice de cancelamento poderão votar, mesmo sem ter feito a biometria. Passando as eleições, no entanto, o título volta a ser cancelado e o eleitor precisa fazer a regularização, afirma.

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No Espírito Santo, essa exceção se aplica a eleitores dos municípios de Colatina, Piúma, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes. Como o índice de cancelamento de títulos nesses municípios foi muito alto e os cartórios não estão atendendo pessoalmente, nossa previsão é que a demanda para revisar as pendências seria muito grande. Por isso, esses eleitores poderão votar, explica.

COMO FAZER A SOLICITAÇÃO PARA REGULARIZAR O TÍTULO?

  • O eleitor deverá entrar no Título Net pelo portal do TSE, clicando neste link. 
  • Após preencher o requerimento para o serviço desejado no site, será necessário enviar uma selfie segurando um documento de identificação com foto.
  • Além do documento de identificação, também será necessário apresentar comprovante de residência e, caso haja alguma multa, um comprovante de pagamento da mesma. A quitação eleitoral também pode ser feita no portal.
  • A assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral também criou um portal para auxiliar eleitores que tiverem dúvidas no momento de solicitar os serviços: Atendimento Remoto.

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