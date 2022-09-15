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Disputa para o Senado

Eleições 2022: colunista de A Gazeta entrevista Nelson Junior

Filiado ao Avante, o pastor está em sua primeira disputa eleitoral; ele é o terceiro entrevistado da série de sabatinas que segue até esta sexta-feira (16)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 set 2022 às 18:57

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:57

Na série de sabatinas que A Gazeta promove nesta semana com candidatos ao Senado Federal no Espírito Santo, o pastor Nelson Junior (Avante), que disputa a sua primeira eleição, é o entrevistado desta quinta-feira (15). Conduzida pela colunista de Política Letícia Gonçalves, a entrevista será realizada das 19h às 19h30, com transmissão ao vivo pelo site A Gazeta, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe:
Já passaram pelo bate-papo a senadora Rose de Freitas (MDB) e o deputado estadual Erick Musso (Republicanos). Nesta sexta-feira (16), será a vez de Gilberto Campos (Psol). Magno Malta (PL) também foi chamado para a sabatina, mas disse que tinha compromisso de campanha e não aceitou participar. 

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Foram convidados os candidatos de partidos que têm ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. As entrevistas seguem a ordem da pontuação na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 2 de setembro.
Os candidatos respondem a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas. Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.

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