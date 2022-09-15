Eleições 2022: colunista de A Gazeta entrevista Nelson Junior

Os candidatos respondem a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas. Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.