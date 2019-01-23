Dúvidas sobre foro privilegiado cercam Flávio Bolsonaro

O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, durante entrevista à 'Record' Crédito: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) conseguiu junto ao Supremo a suspensão da investigação pelo Ministério Público do Rio envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Mas não há concretamente até agora um processo em que o político seja alvo. A dúvida fica para a competência de uma eventual ação desse tipo e o alcance de seu foro privilegiado. Fatos atribuídos a Queiroz – movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em um ano – teriam ocorrido quando Flávio exercia mandato de deputado estadual no Rio. O senador eleito(PSL-RJ) conseguiu junto aoa suspensão da investigação pelo Ministério Público do Rio envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Mas não há concretamente até agora um processo em que o político seja alvo. A dúvida fica para a competência de uma eventual ação desse tipo e o alcance de seu foro privilegiado. Fatos atribuídos a Queiroz – movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em um ano – teriam ocorrido quando Flávio exercia mandato de deputado estadual no Rio.

FGV, analisa o caso. A advogada Vera Chemim, constitucionalista e mestre em direito público administrativo pela, analisa o caso.

“Admitindo a hipótese de que ele venha a ser investigado formalmente e futuramente processado, a competência para tais procedimentos é da primeira instância do Poder Judiciário, uma vez que os supostos atos ilícitos teriam sido cometidos enquanto ele era deputado estadual. Sendo assim, aqueles atos não têm relação com o seu mandato de senador e, por óbvio, não têm relação com as funções a serem exercidas como senador.”

Ela esclarece, no entanto, que uma eventual condenação só poderia começar a ser cumprida após decisão em segunda instância.

STF quanto à restrição do foro privilegiado ainda é muito recente, há que se partir do pressuposto de que uma investigação seria ainda iniciada pela primeira instância e, se processado e julgado condenado, Flávio Bolsonaro teria que cumprir pena a partir da condenação em segunda instância, conforme atual jurisprudência da Corte”, diz Vera. “Como a decisão doquanto à restrição do foro privilegiado ainda é muito recente, há que se partir do pressuposto de que uma investigação seria ainda iniciada pela primeira instância e, se processado e julgado condenado, Flávio Bolsonaro teria que cumprir pena a partir da condenação em segunda instância, conforme atual jurisprudência da Corte”, diz Vera.

Segundo a advogada, Flávio ainda poderia cumprir uma possível pena mesmo no exercício do mandato. “Existem vários casos recentes de deputados federais e senadores condenados pelo STF ou por instâncias inferiores que estão cumprindo pena e, ao mesmo tempo, frequentando o Congresso durante o dia”, afirma.

Uma outra possibilidade é que um processo contra o senador seja suspenso até o fim de seu mandato.