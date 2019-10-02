Como o Espírito Santo seria com apenas 100 pessoas?

E se o Espírito Santo fosse tudo que é hoje, mas toda a população fosse formada por apenas 100 pessoas? Para mostrar contrastes e características do Estado por um ponto de vista diferente, preparamos uma animação com comparações proporcionais de maneira que uma centena de capixabas pudesse representar os 4 milhões que somos.
A partir de bases de dados como a do Censo 2010, a da Pnad Contínua, a da Justiça Eleitoral e de outras que têm informações sobre os capixabas, criamos uma representação proporcional do Estado. Todos os números são projeções aproximadas feitas a partir dos números reais mais atualizados disponíveis.
Ou seja, a reportagem em animação mostra um recorte real da população do Espírito Santo, a partir de números proporcionais, como se ela fosse de apenas 100 habitantes. A ideia é que o leitor conheça o Estado onde vive de forma simplificada, entenda-o a partir dessa centena. O levantamento foi feito pelo G.Dados, grupo de jornalismo de dados de A Gazeta.
O vídeo é baseado no projeto 100 People: a World Portrait (em tradução livre, "100 Pessoas: Um Retrato do Mundo"), que há anos discute o mundo representando toda a população vivendo em uma pequena vila com 100 habitantes. O projeto original é para auxiliar estudantes a compreenderem o mundo: é possível entender o planeta, que tem 7,5 bilhões de habitantes, em 100 pessoas.
O que é G.Dados?
É o grupo de jornalismo de dados da Rede Gazeta, que tem como objetivo qualificar e ampliar a produção de reportagens baseadas em dados na Redação A Gazeta/CBN. O jornalismo de dados é o processo de descobrimento, coleta, análise, filtragem e combinação de dados com o objetivo de construir histórias. É mais uma ferramenta para reforçar e embasar a produção de notícias.