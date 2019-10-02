Como o Espírito Santo seria com apenas 100 pessoas?

A partir de bases de dados como a do Censo 2010, a da Pnad Contínua, a da Justiça Eleitoral e de outras que têm informações sobre os capixabas, criamos uma representação proporcional do Estado. Todos os números são projeções aproximadas feitas a partir dos números reais mais atualizados disponíveis.

Ou seja, a reportagem em animação mostra um recorte real da população do Espírito Santo, a partir de números proporcionais, como se ela fosse de apenas 100 habitantes. A ideia é que o leitor conheça o Estado onde vive de forma simplificada, entenda-o a partir dessa centena. O levantamento foi feito pelo G.Dados, grupo de jornalismo de dados de A Gazeta.