Casagrande viaja e Ricardo Ferraço assume o governo pela 1ª vez na gestão

Ricardo Ferraço e Renato Casagrande em transferência de cargo Crédito: Rodrigo Zaca/Governo-ES

A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no Palácio Anchieta. Essa é a primeira vez que Ricardo Ferraço assume a função na atual gestão. Ferraço, além de vice-governador, é secretário de Estado de Desenvolvimento.

No período, Casagrande vai representar o governo capixaba no encontro do Grupo de Líderes Empresariais LIDE Brazil Conference, que reunirá outras autoridades governamentais, empresários e investidores. Ele será um dos expositores no painel “Meio ambiente: o novo posicionamento do Brasil”, que será realizado nesta quinta-feira (20).

“O governador Casagrande parte em missão especial para representar o nosso Espírito Santo num debate internacional. Nesse período temos a responsabilidade de manter o bom equilíbrio, mantendo as ações do governo, as diretrizes do Planejamento Estratégico e a relação da carteira de investimentos. São orientações claras e temos esse compromisso com nosso governador e com a sociedade capixaba”, declarou o governador em exercício, Ricardo Ferraço.