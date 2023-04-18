Casagrande viaja e Ricardo Ferraço assume o governo pela 1ª vez na gestão

O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) responderá pela chefia do governo do Espírito Santo nos próximos seis dias. Em virtude da participação na conferência de líderes empresariais, que acontece em Londres, na Inglaterra, o governador Renato Casagrande (PSB) transferiu o cargo para Ferraço.
A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no Palácio Anchieta. Essa é a primeira vez que Ricardo Ferraço assume a função na atual gestão. Ferraço, além de vice-governador, é secretário de Estado de Desenvolvimento.
No período, Casagrande vai representar o governo capixaba no encontro do Grupo de Líderes Empresariais LIDE Brazil Conference, que reunirá outras autoridades governamentais, empresários e investidores. Ele será um dos expositores no painel “Meio ambiente: o novo posicionamento do Brasil”, que será realizado nesta quinta-feira (20).
“O governador Casagrande parte em missão especial para representar o nosso Espírito Santo num debate internacional. Nesse período temos a responsabilidade de manter o bom equilíbrio, mantendo as ações do governo, as diretrizes do Planejamento Estratégico e a relação da carteira de investimentos. São orientações claras e temos esse compromisso com nosso governador e com a sociedade capixaba”, declarou o governador em exercício, Ricardo Ferraço.
* Com informações do governo do ES