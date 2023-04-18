Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Troca de comando

Casagrande viaja e Ricardo Ferraço assume o governo pela 1ª vez na gestão

Vice-governador vai responder pela chefia do governo do ES nos próximos 6 dias, enquanto Casagrande participa de conferência em Londres, na Inglaterra

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2023 às 16:15
Ricardo Ferraço e Renato Casagrande: transferência de cargo
Ricardo Ferraço e Renato Casagrande em transferência de cargo Crédito: Rodrigo Zaca/Governo-ES
O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) responderá pela chefia do governo do Espírito Santo nos próximos seis dias. Em virtude da participação na conferência de líderes empresariais, que acontece em Londres, na Inglaterra, o governador Renato Casagrande (PSB) transferiu o cargo para Ferraço.
A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no Palácio Anchieta. Essa é a primeira vez que Ricardo Ferraço assume a função na atual gestão. Ferraço, além de vice-governador, é secretário de Estado de Desenvolvimento.
No período, Casagrande vai representar o governo capixaba no encontro do Grupo de Líderes Empresariais LIDE Brazil Conference, que reunirá outras autoridades governamentais, empresários e investidores. Ele será um dos expositores no painel “Meio ambiente: o novo posicionamento do Brasil”, que será realizado nesta quinta-feira (20).
“O governador Casagrande parte em missão especial para representar o nosso Espírito Santo num debate internacional. Nesse período temos a responsabilidade de manter o bom equilíbrio, mantendo as ações do governo, as diretrizes do Planejamento Estratégico e a relação da carteira de investimentos. São orientações claras e temos esse compromisso com nosso governador e com a sociedade capixaba”, declarou o governador em exercício, Ricardo Ferraço.
* Com informações do governo do ES

Veja Também

Assembleia aprova projeto que define sexo biológico como critério para esporte

Auxílio-alimentação de servidores do ES terá reajuste em maio, diz Casagrande

Governo do ES já ganhou móvel chinês e até osso de presente; veja a lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande ricardo ferraço Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados