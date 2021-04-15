Cartórios arrecadaram R$ 227 milhões no ES em 2020. Veja a lista

Cartórios extrajudiciais arrecadam com as taxas pagas pelos serviços Crédito: Divulgação

Ao todo, há 361 cartórios cadastrados no site do CNJ, mas 39 deles estão inativos no Estado. Dos que estão ativos, 232 prestaram informações do quanto foi arrecadado durante o ano passado.

O relatório disponível no Justiça Aberta é dividido entre cartórios providos e vagos. Os providos são aqueles que são chefiados por pessoas aprovadas em concursos públicos. Em 2020, eles arrecadaram R$ 167 milhões de reais.

Já os vagos tem interinos sob o comando, até que haja realização de concurso para a ocupação do cargo. A soma da arrecadação dessas serventias foi de R$ 60,7 milhões no ano passado.

Os responsáveis pelos cartórios devem ser, por lei, pessoas aprovadas em concurso, e que são delegadas para gerir o serviço público. No entanto, essa exigência foi criada pela Constituição de 1988 e a regra só foi regulamentada em 1994. Por conta disso, ainda há cartórios classificados como vagos.

DE ONDE VEM A ARRECADAÇÃO?

Os cartórios não são órgãos públicos e, por isso, não recebem dinheiro dos Estados ou União. O valor arrecado por eles vem das taxas pagas pela população para registro de firma, títulos ou um imóvel, por exemplo. Ou seja, todo o dinheiro vem de serviços que são prestados e pagos pelos clientes no balcão.

PARA ONDE VAI O DINHEIRO?

Apesar da arrecadação de alguns cartórios ser alta, e ultrapassar a casa dos milhões durante o ano, boa parte desse dinheiro não fica com o responsável pela serventia.

De acordo com a segunda vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg), Nelisa Galante, 25% do que é arrecado é repassado para fundos do Judiciário e outras instituições públicas.

"Do valor total, 10% são repassados para o Tribunal de Justiça (TJES), 5% para o Ministério Público, 5% para a Defensoria e outros 5% para a Procuradoria-Geral do Estado", detalha.

Há também tributos incidentes, como o ISS, que vai para os municípios. O restante fica para o cartório e deve ser usado para manter a própria serventia, pagar funcionários e a remuneração do responsável.

Segundo Nelisa, apenas 30% das serventias os delegatários, ou seja, os representantes dos cartórios, tiveram remuneração mínima de R$ 30 mil em 2020. Ela argumenta que os "altos salários" são exceção e que muitas serventias têm sido desativadas por não se sustentarem financeiramente.

"Em 2020, algo em torno de 59 serventias fecharam no negativo ou o delegatário não teve remuneração. Outras 23, a remuneração foi em torno de R$ 5 mil. Um total de 77 cartórios, o delegatário auferiu entre R$ 5 mil e R$ 30 mil. Os que ganharam mais do que isso não são regra, mas exceção", justifica.

Ainda, de acordo com ela, as dificuldades financeiras já se arrastam há alguns anos e não foram provocadas pela pandemia de Covid-19. A demanda por serviços, no entanto, diminuiu no primeiro semestre do ano passado, mas a arrecadação voltou a subir depois de julho. "Vimos um retorno da demanda, principalmente no que se refere a transações imobiliárias", declarou.

No primeiro semestre, os 232 cartórios que prestaram informações ao CNJ, arrecadaram R$ R$ 93, 4 milhões. No segundo semestre a arrecadação foi de R$ 134,3 milhões.

RANKING

Além da arrecadação dos cartórios durante o ano 2020, o Justiça Aberta também fornece um ranking, por Estado, das serventias extrajudiciais que mais arrecadam no Estado. A lista é feita com base nos valores do último semestre informado pelos responsáveis dos cartórios.

Nesse caso, nem sempre a arrecadação se refere à soma adquirida nos últimos seis meses de 2020, já que alguns cartórios não prestaram informações e outros estão inativos atualmente.