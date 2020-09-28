Candidatos a prefeito de Guarapari nas eleições 2020: veja quem são

O município teve um aumento de duas candidaturas em relação a 2016, resultado que era esperado devido ao fim das coligações para a eleição de vereador. Sem a possibilidade de criar alianças para montar chapas, alguns partidos utilizaram a estratégia de lançar candidaturas majoritárias (para prefeito) para "puxar voto" para os candidatos a vereador e dar mais visibilidade ao partido.