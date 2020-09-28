Candidatos a prefeito de Guarapari nas eleições 2020: veja quem são

Dez candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Guarapari, após pedidos de registro de candidatura feitos à Justiça Eleitoral. O prazo acabou às 19h do último sábado (26), mas pode haver mudanças, já que os registros ainda precisam ser aprovados e também pode haver desistências.
O município teve um aumento de duas candidaturas em relação a 2016, resultado que era esperado devido ao fim das coligações para a eleição de vereador. Sem a possibilidade de criar alianças para montar chapas, alguns partidos utilizaram a estratégia de lançar candidaturas majoritárias (para prefeito) para "puxar voto" para os candidatos a vereador e dar mais visibilidade ao partido.
O atual prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), vai tentar a reeleição. Veja quem são os outros candidatos registrados. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.