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Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Guarapari nas eleições 2020: veja quem são

Dez nomes estão na disputa pela prefeitura da cidade, dois a mais do que o registrado no último pleito municipal, em 2016

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 18:51
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari: dez nomes estão na disputa pelo comando do Executivo municipal Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
Dez candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Guarapari, após pedidos de registro de candidatura feitos à Justiça Eleitoral. O prazo acabou às 19h do último sábado (26), mas pode haver mudanças, já que os registros ainda precisam ser aprovados e também pode haver desistências.
O município teve um aumento de duas candidaturas em relação a 2016, resultado que era esperado devido ao fim das coligações para a eleição de vereador. Sem a possibilidade de criar alianças para montar chapas, alguns partidos utilizaram a estratégia de lançar candidaturas majoritárias (para prefeito) para "puxar voto" para os candidatos a vereador e dar mais visibilidade ao partido.
O atual prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), vai tentar a reeleição. Veja quem são os outros candidatos registrados. A Gazeta vai atualizar a lista se houver mudanças.

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