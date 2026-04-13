Câmara de Ibatiba reajusta valor das diárias de viagem para servidores

Para os vereadores, os valores seguem os mesmos dos estipulados em abril do ano passado pela portaria 018/2025. Eles recebem R$ 418,19 de diária, nos deslocamentos feitos no Estado, e R$ 837,56, em viagens para outros locais.





A novidade é que, agora, o texto inclui o presidente da Câmara na fixação dos valores, garantindo igualdade em relação ao recebido pelos parlamentares da Casa.





Na justificativa da proposta, a Mesa Diretora alega que a medida busca garantir isonomia na concessão das diárias, destacando que os valores têm caráter indenizatório e são destinados a cobrir despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de parlamentares e servidores em agendas de representação do Legislativo.





"A fixação de valores iguais para todos os vereadores e para todos os servidores públicos municipais, independentemente do cargo, função, nível hierárquico ou posição administrativa que exerçam, assegura maior transparência, moralidade administrativa e economicidade no uso dos recursos públicos", afirma a Mesa Diretora da Câmara, na justificativa do projeto.