Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo pronunciamento

Bolsonaro: OMS, cloroquina e 'o vírus é uma realidade'

Embora em tom mais ameno, presidente voltou a abordar a importância da volta ao trabalho e evitou defender isolamento social para combater o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 21:28

Publicado em 31 de Março de 2020 às 21:28

Jair Bolsonaro durante pronunciamento em rede nacional
Jair Bolsonaro lê texto em teleprompter durante gravação de pronunciamento em rede nacional Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em seu quarto pronunciamento em rádio e televisão sobre a crise do novo coronavírus,  nesta terça-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro defendeu que  as medidas  de combate à pandemia sejam adotadas de forma "racional, responsável e coordenada", fazendo uma relação entre as ações da saúde e seus impactos na economia.  
O presidente se disse preocupado com a vida e com a manutenção dos empregos, e que o remédio contra a pandemia não pode ser pior que os efeitos que ele provocará. "Todos nós temos que evitar qualquer perda de vida humana. Ao mesmo tempo, temos que evitar a perda de empregos", disse.
Como já era esperado, ele citou declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre a situação de trabalhadores informais durante a pandemia de coronavírus,  e a preocupação com pessoas isoladas em lugares mais pobres do mundo que têm que trabalhar diariamente para ganhar o "pão de cada dia", ao cobrar dos governos que adotem medidas para garantir a renda da população mais pobre. 

Veja Também

OMS defende isolamento e Bolsonaro distorce declaração

A OMS, no entanto, continua pregando o isolamento e o distanciamento social como principais medidas contra a Covid-19, informação omitida por Bolsonaro. Ele também não mencionou o pedido da organização para que governantes garantam aos mais pobres condições de seguirem as orientações de autoridades de saúde.

Veja Também

Em pronunciamento, Bolsonaro volta a citar OMS e é alvo de panelaços

Panelaço contra Bolsonaro é registrado em cidades do ES

"O que será do camelô, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro, e dos outros autônomos, com quem venho mantendo contato durante toda minha vida pública? Por isso determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando, através do SUS, todos os Estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia", afirmou Bolsonaro, que citou também que o governo tem adquirido novos leitos, respiradores, e kits de proteção individual.
Ele também anunciou que nesta terça-feira (24) decidiu adiar por 60 dias o reajuste de medicamentos no Brasil, e voltou a falar sobre a hidroxicloroquina. "O vírus é uma realidade, não existe vacina ou remédio, apesar da hidroxicloroquina parecer ser eficaz".

Veja Também

'Cloroquina não evita a doença', diz Ministério da Saúde

Ao final de sua fala, o presidente da República ainda fez um aceno ao Parlamento, Judiciário, governadores e sociedade.
Os pronunciamentos anteriores ocorreram nos dias 6, 12 e 24 de março. No último deles, na semana passada, ele criticou o fechamento de escolas, atacou governadores e culpou a mídia por "espalhar a sensação de pavor" no país.
O pronunciamento desta terça teve um tom mais brando do que aquele.

Veja Também

TV italiana não abordou o coronavírus em 2015, como circula nas redes

Brasil tem 201 mortes por coronavírus, segundo Ministério da Saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados