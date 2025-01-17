Bolsa Família retira da lista 13 candidatos eleitos em 2024 no ES

Bolsa Família: 1.199 candidatos eleitos foram retirados da lista de beneficiários Crédito: Lyon Santos/MDS

governo federal decidiu retirar da lista de beneficiários do programa Bolsa Família 1.199 candidatos eleitos no pleito municipal de 2024. No Espírito Santo , 13 nomes vitoriosos nas urnas em outubro do ano passado, e cujas famílias são beneficiadas com a verba de assistência paga pela União, foram cortados da base de dados do Executivo nacional.

A decisão, que segue instrução normativa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (17).

O governo ressalta que, em respeito ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a relação de eleitos que deixarão de ser beneficiários do Bolsa Família não pode ser divulgada.

A medida prevê ainda que as famílias não beneficiárias no Bolsa Família, mas inscritas no Cadastro Único e que apresentem na composição candidatos eleitos não poderão solicitar benefícios e ficam impedidas de ingressar nos programas durante o período do mandato.

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