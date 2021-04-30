Assembleia do ES retoma atividade presencial na segunda-feira (3)

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (3). A Casa estava funcionando com horário reduzido, sem atendimento ao público e com a maioria dos servidores trabalhando de forma remota desde o dia 22 de março.
A decisão foi tomada pela Mesa Diretora da Casa e publicada no Diário Oficial do Legislativo nesta sexta-feira (30). A medida segue o Mapa de Risco do governo estadual, que na última semana mudou a classificação dos municípios da Grande Vitória do risco extremo para risco alto de transmissão de Covid-19.
Assembleia do ES retoma atividade presencial na segunda-feira (03)
Com a nova classificação, a Assembleia volta a funcionar em horário normal, das 7h às 19h, e o atendimento ao público é restabelecido. Para evitar aglomerações, é preciso agendamento prévio.
À exceção daqueles que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, todos os servidores voltam a trabalhar presencialmente. Nas dependências da Assembleia será exigido o uso de máscara e álcool em gel para higienização. Haverá também medição de temperatura.
SESSÕES
As sessões, que também estavam sendo realizadas de forma virtual, retomam o formato híbrido, com alguns parlamentares participando presencialmente no plenário e outros on-line.
O plenário, contudo, fica restrito aos deputados e servidores da Assembleia e sem participação do público. As reuniões das comissões continuam acontecendo apenas forma virtual.