AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Risco alto

Assembleia do ES retoma atividade presencial na segunda-feira (3)

Atendimento ao público é retomado e funcionamento volta ao normal, das 7h às 19h. Sessões vão ser conduzidas de forma híbrida, com alguns deputados no plenário e outros participando de forma virtual

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:24
Sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (3). A Casa estava funcionando com horário reduzido, sem atendimento ao público e com a maioria dos servidores trabalhando de forma remota desde o dia 22 de março. 
A decisão foi tomada pela Mesa Diretora da Casa e publicada no Diário Oficial do Legislativo nesta sexta-feira (30). A medida segue o Mapa de Risco do governo estadual, que na última semana mudou a classificação dos municípios da Grande Vitória do risco extremo para risco alto de transmissão de Covid-19.
Assembleia do ES retoma atividade presencial na segunda-feira (03)
Com a nova classificação, a Assembleia volta a funcionar em horário normal, das 7h às 19h, e o atendimento ao público é restabelecido. Para evitar aglomerações, é preciso agendamento prévio. 
À exceção daqueles que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, todos os servidores voltam a trabalhar presencialmente. Nas dependências da Assembleia será exigido o uso de máscara e álcool em gel para higienização. Haverá também medição de temperatura.

SESSÕES 

As sessões, que também estavam sendo realizadas de forma virtual, retomam o formato híbrido, com alguns parlamentares participando presencialmente no plenário e outros on-line. 
O plenário, contudo, fica restrito aos deputados e servidores da Assembleia e sem participação do público. As reuniões das comissões continuam acontecendo apenas forma virtual.

LEIA MAIS 

Aulas presenciais devem retornar na maioria das cidades do ES em maio

CPIs no ES: Assembleia instalou 41 comissões desde a redemocratização

Vacinação contra Covid-19: projetos tramitam na Assembleia do ES para beneficiar categorias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados