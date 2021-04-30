Assembleia do ES retoma atividade presencial na segunda-feira (3)

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (3). A Casa estava funcionando com horário reduzido, sem atendimento ao público e com a maioria dos servidores trabalhando de forma remota desde o dia 22 de março.

Your browser does not support the audio element. Assembleia do ES retoma atividade presencial na segunda-feira (03)

Com a nova classificação, a Assembleia volta a funcionar em horário normal, das 7h às 19h, e o atendimento ao público é restabelecido. Para evitar aglomerações, é preciso agendamento prévio.

À exceção daqueles que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, todos os servidores voltam a trabalhar presencialmente. Nas dependências da Assembleia será exigido o uso de máscara e álcool em gel para higienização. Haverá também medição de temperatura.

SESSÕES

As sessões, que também estavam sendo realizadas de forma virtual, retomam o formato híbrido, com alguns parlamentares participando presencialmente no plenário e outros on-line.