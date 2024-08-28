A Gazeta publica pesquisa para prefeito de Vitória nesta quarta (28)

A Gazeta publica nesta quarta-feira (28) a pesquisa com as intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Vitória, nas Eleições de 2024. Os dados foram levantados pela Quaest Pesquisa e Consultoria e têm 95% de nível de confiança.
O levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, também vai mostrar a avaliação da gestão do atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que concorre à reeleição neste ano, além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do governador Renato Casagrande (PSB).
Concorrem à Prefeitura de Vitória, nestas eleições, além do atual prefeito, os candidatos Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT) e Luiz Paulo (PSDB).
Serão publicados os dados de intenção de voto com as abordagens espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados – e estimulada – quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade para a escolha. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.
A pesquisa realizou 852 entrevistas com os moradores de Vitória e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-08003/2024. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
Os levantamentos de Vila Velha e Cariacica, com as intenções de votos para prefeito em cada município, já foram divulgados e podem ser conferidos aqui.