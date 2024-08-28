A Gazeta publica pesquisa para prefeito de Vitória nesta quarta (28)

Serão publicados os dados de intenção de voto com as abordagens espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados – e estimulada – quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade para a escolha. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.