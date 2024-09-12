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Eleições 2024

A Gazeta divulga pesquisa para a Prefeitura de Colatina nesta quinta (12)

Levantamento realizado pelo Ipec apresenta cenário eleitoral do município do Noroeste capixaba, onde há seis nomes na disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2024 às 07:47

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 07:47

Nova sede da Prefeitura de Colatina
Em Colatina, há seis candidatos na disputa para assumir a prefeitura Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina
Em uma nova rodada de pesquisas, A Gazeta publica nesta quinta-feira (12) o primeiro levantamento do Ipec com as intenções de voto para a Prefeitura de Colatina, no Noroeste capixaba, nas Eleições 2024
A pesquisa foi realizada a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção de votos dos eleitores de Colatina para comandar o município, além de apresentar a avaliação da gestão do atual prefeito, Guerino Balestrassi (MDB), candidato à reeleição.
Além do emedebista, também estão na disputa Luciano Merlo (PL), Renata Marquesini (Psol), Renzo Vasconcelos (PSD), Ronaldo Jorge (DC) e Vinicius Bragatto (Novo).
Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são divulgados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista de quem está em disputa na cidade para que a pessoa consultada escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.
Na pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), foram ouvidas 600 pessoas em Colatina, em entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. Os entrevistados foram selecionados de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, escolaridade e renda familiar.

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