Vídeo: perseguição policial quase termina em atropelamento em Cariacica

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Um adolescente foi apreendido após uma perseguição que quase terminou em atropelamento na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Bandeirantes, em Cariacica , na Grande Vitória.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro surge em alta velocidade e, por pouco, não atinge uma mulher que estava na calçada.

Uma equipe da TV Gazeta passava pelo local no momento em que o motorista estava sendo detido pela Polícia Militar. Imagens não serão divulgadas por se tratar de um adolescente de 17 anos.

Segundo a PM, durante a fuga, o adolescente teria jogado uma sacola para fora do carro. Dentro dela, a polícia encontrou drogas e, no veículo, havia havia duas facas.

Antes de ser parado pelos policiais, o adolescente quase atropelou outra pessoa durante a perseguição.

"Graças a Deus uma mulher, ali em cima do bairro Bandeirantes, Deus deu um grande livramento a ela que os meliantes passaram [de carro] muito perto dela. [Ela] só botou a mão no peito, sussurrou, agradeceu a Deus e, felizmente, os meliantes bateram com o carro e a polícia mais uma vez conseguiu recuperar o carro e droga junto com o meliante" Motoboy - Sem identificação

O adolescente disse para a polícia que mora em Cobilândia, em Vila velha, e que já havia sido detido por porte ilegal de arma.

Ele ainda contou aos policiais que iria entregar a sacola com as drogas para uma pessoa em um supermercado de Cariacica. O jovem foi detido em flagrante e levado para delegacia.