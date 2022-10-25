Vídeo: motorista joga carro em dupla suspeita de tentativa de roubo no ES

Dois suspeitos de participação em uma tentativa de roubo a um adolescente no bairro Praia da Costa , em Vila Velha , foram flagrados fugindo pelas ruas da cidade na tarde desta segunda-feira (24). Imagens gravadas por moradores mostram o momento em que eles tentam prosseguir com a fuga em cima de uma motocicleta, que apresenta defeito e não dá partida. Em seguida, é possível escutar o barulho de tiros. Ninguém ficou ferido.

No vídeo, também é possível ver quando um dos suspeitos empurra a motocicleta, na tentativa de fazê-la "pegar no tranco". Logo atrás, diante da confusão, outro veículo tenta atropelar os dois homens.

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, o caso aconteceu na Rua São Paulo. Segundo testemunhas, os próprios suspeitos atiraram para tentar dispersar os populares. Elas ainda contaram à reportagem que os homens estavam fugindo após tentar roubar o celular de um adolescente perto de um ponto de ônibus.

Quando perceberam ter muita gente no local, os indivíduos desistiram do assalto. As pessoas que esperavam no ponto, no entanto, ficaram revoltadas, e começaram a correr atrás deles. De acordo com moradores da região, os homens conseguiram fugir na moto.