Vídeo: motorista é preso suspeito de atropelar mulher e fugir no ES

Homem atropela mulher e foge sem prestar socorro em Fundão Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

influência de álcool e por fuga do local do acidente. Um homem de 68 anos foi preso após atropelar uma mulher na tarde deste domingo (28), na estrada sentido Santa Teresa , no Noroeste do Espírito Santo, a Fundão , na Região Central. Segundo a Polícia Civil , o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão dae pordo acidente.

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Após o atropelamento, o motorista saiu do local e não socorreu a vítima. Quem a resgatou foi um outro motorista, o do carro branco que vinha logo atrás e que levou a mulher para o Pronto Atendimento de Fundão. Posteriormente, a vítima foi encaminhada a um Hospital da Grande Vitória.

Segundo informações obtidas com o atendimento do P.A, ela teve alguns ferimentos e escoriações. A reportagem de A Gazeta tentou contato com a vítima, mas ainda não obteve retorno para saber como ela está.

Por nota, a Polícia Civil afirma que o suspeito de ter cometido o atropelamento tem 68 anos e foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz. O homem foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fuga do local do acidente. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.