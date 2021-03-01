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Fundão

Vídeo: motorista é preso suspeito de atropelar mulher e fugir no ES

Um homem de 68 anos foi autuado em flagrante  por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fuga do local do acidente. O atropelamento aconteceu na tarde deste domingo (28)

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:30
Homem embriagado atropela mulher e foge sem prestar socorro em Fundão
Homem atropela mulher e foge sem prestar socorro em Fundão Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um homem de 68 anos foi preso após atropelar uma mulher na tarde deste domingo (28), na estrada sentido Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo, a Fundão, na Região Central. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fuga do local do acidente. 

VEJA VÍDEO DO ATROPELAMENTO

Após o atropelamento, o motorista saiu do local e não socorreu a vítima. Quem a resgatou foi um outro motorista, o do carro branco que vinha logo atrás e que levou a mulher para o Pronto Atendimento de Fundão. Posteriormente, a vítima foi encaminhada a um Hospital da Grande Vitória.
Segundo informações obtidas com o atendimento do P.A, ela teve alguns ferimentos e escoriações. A reportagem de A Gazeta tentou contato com a vítima, mas ainda não obteve retorno para saber como ela está. 

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Por nota, a Polícia Civil afirma que o suspeito de ter cometido o atropelamento tem 68 anos e foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz. O homem foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fuga do local do acidente. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.
A Polícia Civil explica que a 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa não tem plantão 24h, por isso, as ocorrências de Itaguaçu, Itarana e São Roque do Canaã são encaminhadas para o plantão da 15ª Delegacia Regional de Colatina. A região de Santa Leopoldina é atendida pela 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Já os municípios de Santa Teresa, de onde vinha o motorista, e Santa Maria de Jetibá são atendidos pela 13ª Delegacia Regional de Aracruz, para onde o motorista foi conduzido. 

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