Vídeo: motorista é preso suspeito de atropelar mulher e fugir no ES

Um homem de 68 anos foi preso após atropelar uma mulher na tarde deste domingo (28), na estrada sentido Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo, a Fundão, na Região Central. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fuga do local do acidente.
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Após o atropelamento, o motorista saiu do local e não socorreu a vítima. Quem a resgatou foi um outro motorista, o do carro branco que vinha logo atrás e que levou a mulher para o Pronto Atendimento de Fundão. Posteriormente, a vítima foi encaminhada a um Hospital da Grande Vitória.
Segundo informações obtidas com o atendimento do P.A, ela teve alguns ferimentos e escoriações. A reportagem de A Gazeta tentou contato com a vítima, mas ainda não obteve retorno para saber como ela está.
Por nota, a Polícia Civil afirma que o suspeito de ter cometido o atropelamento tem 68 anos e foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz. O homem foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fuga do local do acidente. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.
A Polícia Civil explica que a 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa não tem plantão 24h, por isso, as ocorrências de Itaguaçu, Itarana e São Roque do Canaã são encaminhadas para o plantão da 15ª Delegacia Regional de Colatina. A região de Santa Leopoldina é atendida pela 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Já os municípios de Santa Teresa, de onde vinha o motorista, e Santa Maria de Jetibá são atendidos pela 13ª Delegacia Regional de Aracruz, para onde o motorista foi conduzido.