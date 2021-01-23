Acidente na BR 101, em Fundão, deixa um morto e sete feridos

Um grave acidente no km 232,3 da BR 101, em Fundão, deixou uma pessoa morta e outras sete feridas no início da tarde deste sábado (23). Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, a colisão, que envolveu dois veículos de passeio, ocorreu por volta das 12h00.
“Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulâncias, viatura de inspeção e guincho), além da PRF, Samu, Corpo de Bombeiros, perícia da Polícia Civil e IML.”
A Eco101 informou ainda que o motorista de um dos veículos de passeio faleceu no local, e outras sete pessoas foram socorridas e encaminhadas para os hospitais Infantil (1), São Lucas (3) e São Camilo (3). A identidade das vítimas não foi revelada.
Por volta das 13 horas, a PRF informou que a pista foi parcialmente interditada, e o tráfego está em sistema pare e siga para o trabalho das equipes.