Vídeo mostra resgate de delegado desaparecido em mata no ES

O idoso de 93 anos estava dentro da mata fechada, em área rural entre Viana e Domingos Martins, caído em uma pedra, com parte do corpo em córrego. Muito fraco, ele conseguia se mexer com dificuldades.

O veículo do aposentado foi encontrado na terça-feira (26), em Vale da Estação, Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. O local onde José foi localizado fica a cerca de 500 metros de onde estava o carro. A equipe do Notaer pousou e auxiliou o aposentado a entrar no cesto de resgate.

"Hoje fomos novamente acionados e após alguns minutos de voo, nosso Operador Aerotático visualizou José caído na mata, com parte do corpo no córrego. Equipamento, cesto de resgate montado, operação definida e resgate realizado. A vítima foi entregue aos cuidados dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar, que deram o primeiro suporte de saúde e o encaminharam para o atendimento médico especializado", escreveu o Notaer nas redes sociais.

Entenda

Delegado aposentado José Durval da Silva, desaparecido após sair de casa Crédito: Acervo familiar

O delegado aposentado da Polícia Civil, José Durval da Silva, estava desaparecido desde que saiu de carro na última segunda-feira (25). No dia seguinte, o veículo dele foi encontrado pelo helicóptero do Notaer em Vale da Estação, Domingos Martins.

De acordo com Sérgio do Nascimento Lucas, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Espírito Santo (Sindepes), José Durval foi até a propriedade dele em Peixe Verde, Viana, na manhã de segunda-feira. Ao meio-dia ele saiu de carro e, desde então, estava desaparecido.

Ainda segundo o Sindepes, José Durval já foi superintendente de polícia prisional e titular de outras unidades da Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que as buscas começaram na terça-feira (26), sob comando do 4º Batalhão Bombeiro Militar (BBM). Durante a noite, quatro militares realizaram buscas locais, entre 18 e 22 horas. Na manhã desta quarta-feira (27), foi instalado um Sistema de Comando em Operações (SCO) para coordenar as ações de busca.