Vídeo: bandido desafia rivais exibindo armas, mas acaba preso no ES

O homem que ostenta armas no vídeo acima é, segundo a polícia, um dos assassinos de Ronan Beloti de Oliveira, morto com mais de 30 tiros, em Jardim Carapina, na Serra , em novembro de 2019. O criminoso é chefe de uma quadrilha que realizava assassinatos e ataques a tiros no meio da rua do bairro. Parte da gangue foi presa esta semana pela Polícia Civil.

O bando, formado por 10 pessoas, também impedia que os demais moradores saíssem de casa devido ao medo dos tiroteios constantes. "Este indivíduo fez o vídeo para desafiar não só os rivais, como também a Polícia Civil ao se exibir no vídeo ostentando armas de fogo. Uma semana depois de publicado, realizamos a prisão dele, proporcionando uma maior tranquilidade aos moradores de bem do local", descreveu o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

O criminoso que está no vídeo foi preso na última quarta-feira (18) pela DHPP da Serra, em Central Carapina, bairro onde o grupo comercializa drogas. Ronan foi morto em novembro por questões da disputa pelo domínio do tráfico, com ajuda de outra facção criminosa que atua no bairro Jardim Carapina.

"É como se fossem grupos que se apoiam, mas em bairros diferentes. Quando precisam de reforço para fazer um ataque a rivais, chamam o grupo do bairro vizinho para apoiar. Por isso, esse grupo de Central Carapina estava dando ataque em Jardim Carapina em novembro, e culminou na morte do Ronan", descreveu o delegado.

RELEMBRE O CASO

Ronan foi executado em um manguezal sendo alvo de mais de 30 tiros, a maior parte na cabeça, por um amigo do tráfico de Jardim Carapina, que recebia o apoio dos traficantes de Central Carapina. No mesmo dia, o bando também fez mais de 100 disparos com armas de cinco calibres diferentes pelas ruas do bairro Jardim Carapina.