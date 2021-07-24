Vídeo: ambulância com paciente se envolve em acidente em Vitória

Uma ambulância que transportava um paciente capotou após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (24), no cruzamento da Rua 23 de Maio com a Avenida Presidente Florentino Avidos, no Centro da Capital.

Segundo informações da Guarda Municipal, a colisão foi entre a ambulância e um carro. Os agentes estiveram no local e fizeram o acompanhamento até a chegada de uma outra ambulância, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima que estava sendo transportada foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Um enfermeira que estava na ambulância também recebeu atendimento pois apresentava dores pelo corpo.