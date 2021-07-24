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Trânsito

Vídeo: ambulância com paciente se envolve em acidente em Vitória

A ambulância capotou nas proximidades do Parque Moscoso, no Centro da Capital

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 13:19

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

24 jul 2021 às 13:19
Ambulância capotou em Vitória
Ambulância se envolve em acidente na Capital Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma ambulância que transportava um paciente capotou após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (24), no cruzamento da Rua 23 de Maio com a Avenida Presidente Florentino Avidos, no Centro da Capital.
Segundo informações da Guarda Municipal, a colisão foi entre a ambulância e um carro. Os agentes estiveram no local e fizeram o acompanhamento até a chegada de uma outra ambulância, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima que estava sendo transportada foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Um enfermeira que estava na ambulância também recebeu atendimento pois apresentava dores pelo corpo. 
A dinâmica do acidente não foi informada. Veja vídeo registrado por leitor de A Gazeta:

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