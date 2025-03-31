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Trio faz casal refém em casa e rouba dinheiro, armas, joias e Hilux no ES

Vítimas viveram cerca de 20 minutos de terror sob a mira de armas dos criminosos, com intensa ameaça de morte e agressões verbais; na fuga, os bandidos trocaram tiros com policiais

Publicado em 31 de Março de 2025 às 14:03

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 mar 2025 às 14:03
Uma família viveu momentos de tensão neste domingo (30) ao ser feita refém sob a mira de três criminosos armados durante um assalto em uma residência na região de Barra Seca, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Foram cerca de 20 minutos de terror, com intensa ameaça de morte, agressões verbais e até troca de tiros com a polícia.
Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram a casa pulando o muro e renderam o casal, enquanto o homem estava na rede e a mulher no tanque, exigindo dinheiro e armas. Eles fugiram levando R$ 900 em espécie, uma pistola 9 mm, uma espingarda .20 registrada, joias e outros bens. Após amarrar as vítimas e trancá-las no banheiro da residência, fugiram levando o carro da vítima, uma Toyota Hilux, com destino à região de Urussuquara, no limite entre São Mateus e Linhares.
Após a saída dos bandidos, a mulher conseguiu se desamarrar, quebrou a basculante do banheiro, passou por ela e abriu a porta para libertar o companheiro.
Enquanto atendiam a ocorrência, policiais militares relataram que algumas pessoas apavoradas se aproximaram e informaram ter ouvido tiros a cerca de 500 metros do local. Os PMs foram até o local e se depararam com dois suspeitos correndo na estrada principal beira-mar. Foi dada voz de parada para abordagem, mas os indivíduos não obedeceram. Um deles sacou uma arma e efetuou disparos enquanto fugia em direção à zona de mata. Os policiais revidaram os tiros. Ninguém se feriu, e os criminosos conseguiram fugir.
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Correção

31/03/2025 - 6:10
A primeira versão da reportagem informou equivocadamente que o crime ocorreu em Jaguaré. A ocorrência foi registrada na cidade de São Mateus. O texto foi corrigido. 
*Com informações de Rosi Bredofw, repórter da TV Gazeta

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