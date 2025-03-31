Trio faz casal refém em casa e rouba dinheiro, armas, joias e Hilux no ES

Uma família viveu momentos de tensão neste domingo (30) ao ser feita refém sob a mira de três criminosos armados durante um assalto em uma residência na região de Barra Seca, zona rural de São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Foram cerca de 20 minutos de terror, com intensa ameaça de morte, agressões verbais e até troca de tiros com a polícia.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram a casa pulando o muro e renderam o casal, enquanto o homem estava na rede e a mulher no tanque, exigindo dinheiro e armas. Eles fugiram levando R$ 900 em espécie, uma pistola 9 mm, uma espingarda .20 registrada, joias e outros bens. Após amarrar as vítimas e trancá-las no banheiro da residência, fugiram levando o carro da vítima, uma Toyota Hilux, com destino à região de Urussuquara, no limite entre São Mateus e Linhares.

Após a saída dos bandidos, a mulher conseguiu se desamarrar, quebrou a basculante do banheiro, passou por ela e abriu a porta para libertar o companheiro.

Enquanto atendiam a ocorrência, policiais militares relataram que algumas pessoas apavoradas se aproximaram e informaram ter ouvido tiros a cerca de 500 metros do local. Os PMs foram até o local e se depararam com dois suspeitos correndo na estrada principal beira-mar. Foi dada voz de parada para abordagem, mas os indivíduos não obedeceram. Um deles sacou uma arma e efetuou disparos enquanto fugia em direção à zona de mata. Os policiais revidaram os tiros. Ninguém se feriu, e os criminosos conseguiram fugir.

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Correção A primeira versão da reportagem informou equivocadamente que o crime ocorreu em Jaguaré. A ocorrência foi registrada na cidade de São Mateus. O texto foi corrigido.