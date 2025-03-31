Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado em Vila Velha

Um homem de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. Ele foi atacado com múltiplos golpes de faca na região do abdômen e do pescoço na noite do último domingo (31), por volta das 18h, segundo a Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, o agressor seria uma pessoa alcoolizada, que fugiu do local após o crime.

A vítima foi levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, com hemorragia intensa no abdômen, pescoço e nariz. Ele teria sido socorrido por terceiros e seu estado de saúde é considerado grave. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e ainda não há informações sobre a identidade do autor ou a motivação do ataque. A Polícia Civil reforça a importância de denúncias que possam auxiliar na identificação do suspeito. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.