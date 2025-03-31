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Violência

Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil, o agressor seria uma pessoa alcoolizada, que fugiu do local após o crime
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

31 mar 2025 às 12:00

Publicado em 31 de Março de 2025 às 12:00

Um homem de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. Ele foi atacado com múltiplos golpes de faca na região do abdômen e do pescoço na noite do último domingo (31), por volta das 18h, segundo a Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, o agressor seria uma pessoa alcoolizada, que fugiu do local após o crime.
A vítima foi levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, com hemorragia intensa no abdômen, pescoço e nariz. Ele teria sido socorrido por terceiros e seu estado de saúde é considerado grave. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e ainda não há informações sobre a identidade do autor ou a motivação do ataque. A Polícia Civil reforça a importância de denúncias que possam auxiliar na identificação do suspeito. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181.

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