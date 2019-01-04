Três homens foram presos na noite desta quinta-feira (03), acusados de tráfico de drogas, após serem flagrados com 210 buchas de maconha. O grupo estava em um veículo Chevrolet Classic, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta de 22h, durante fiscalização de criminalidade na BR 101, na Serra.
No veículo estavam o condutor e dois passageiros. Durante revista pessoal foram encontradas duas buchas de maconha no bolso de um dos passageiros. Ao ser verificado o interior do veículo foi encontrada uma mochila, atrás do banco do condutor, com 208 buchas de maconha.
Trio é flagrado com drogas dentro de carro na BR 101
A mochila pertencia aos passageiros. Os três homens, a droga e o veículo foram encaminhados ao DPJ de Serra/ES para as providências legais.