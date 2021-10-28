Três pessoas são baleadas por dois suspeitos em uma moto em Cariacica

Três pessoas foram baleadas no bairro Itacibá, em Cariacica, por volta das 17h15 desta quinta-feira (28). A Polícia Militar informou que as vítimas foram atingidas por dois indivíduos, que estavam em uma moto e passaram atirando.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, entre os atingidos, estão o dono de uma borracharia da região e um casal que estava na calçada – todos foram baleados nas pernas e não correm risco de morte. As idades das vítimas não foram informadas.

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De acordo com apuração da TV Gazeta, ainda não se sabe a motivação do crime, nem para onde as vítimas foram levadas. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia faz buscas pelos criminosos.