Três pessoas são baleadas por dois suspeitos em uma moto em Cariacica

Três pessoas foram baleadas no bairro Itacibá, em Cariacica, por volta das 17h15 desta quinta-feira (28). A Polícia Militar informou que as vítimas foram atingidas por dois indivíduos, que estavam em uma moto e passaram atirando.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, entre os atingidos, estão o dono de uma borracharia da região e um casal que estava na calçada – todos foram baleados nas pernas e não correm risco de morte. As idades das vítimas não foram informadas.
De acordo com apuração da TV Gazeta, ainda não se sabe a motivação do crime, nem para onde as vítimas foram levadas. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia faz buscas pelos criminosos.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e ainda não há detalhes que possam ser repassados.