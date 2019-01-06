Transferência de Luiz Durão para Quartel da PM é suspensa

Luiz Durão (PDT) seria transferido para o Quartel da PM neste domingo (6) mas, por decisão judicial, permanecerá no Quartel dos Bombeiros. Por volta do meio-dia, quando ainda se preparava para a transferência, ele foi escoltado até o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para realizar exames. A reportagem de A GAZETA flagrou o deputado entrando e saindo do local. A passagem pelo DML durou menos de dez minutos.

O deputado estadual do Espírito Santo Luiz Durão (PDT) foi flagrado por A GAZETA por volta do meio-dia deste domingo (6) deixando o DML, em Vitória; parlamentar é mantido preso, isoladamente, por estupro no QCG dos Bombeiros Crédito: Fernando Madeira

Questionada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) explica que a transferência seria realmente feita neste domingo (6), no entanto, quando o deputado já estava no DML, foi emitida decisão da Justiça que determinava que ele ficasse no Quartel dos Bombeiros, onde está desde que foi preso, na última sexta-feira (4).

Luiz Durão é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos. Ele foi autuado em flagrante após sair de um motel na Serra acompanhado da menina.

LUIZ DURÃO TEM QUE ESTAR ISOLADO

A Sesp também esclarece que o deputado, que também é advogado, precisa ficar isolado onde estiver preso por conta de ter sido detido por um crime de cunho sexual. Leia a nota enviada pela Sesp à reportagem na íntegra: