Traficante que fornecia drogas para caminhoneiros em Viana é preso

Material apreendido na casa do suspeito de vender cocaína para caminhoneiros que trafegavam na BR 262, em Viana.

O conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Os caminhoneiros que durante a investigação também foram visualizados adquirindo a droga entorpecentes responderão pelo crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que prevê pena para quem comprar, guardar ou portar drogas para consumo próprio, e poderão ter o direito de dirigir suspenso.