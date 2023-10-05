Traficante que fornecia drogas para caminhoneiros em Viana é preso

Um homem de 36 anos foi preso na última terça-feira (03) durante a operação "Rota Segura", realizada pelas equipes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), no município de Cariacica. O objetivo foi cumprir um mandado de prisão e de busca e apreensão, após investigações sobre o comércio de cocaína para caminhoneiros que trafegavam na BR 262, em Viana. Na casa do suspeito, foram apreendidos drogas, material para embalo de entorpecente, um celular e um veículo utilizado para prática de crime.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o homem estaria fornecendo cocaína para os caminhoneiros, que utilizavam a droga em serviço. Os motoristas, então, conduziam os veículos sob o efeito do entorpecente, colocando em risco a segurança da via e a vida das pessoas.
O conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Os caminhoneiros que durante a investigação também foram visualizados adquirindo a droga entorpecentes responderão pelo crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que prevê pena para quem comprar, guardar ou portar drogas para consumo próprio, e poderão ter o direito de dirigir suspenso.