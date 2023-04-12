Traficante do Mato Grosso é presa em bairro nobre de Vitória

Ainda de acordo com corporação, a investigação foi realizada por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) com a colaboração do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) e a Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT).

Os policiais se dirigiram ao local e prenderam a suspeita, encaminhada à delegacia. Após os procedimentos de praxe, a mulher foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Cariacica.

Foragida

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, Apoline estava foragida desde a Operação Recovery, que foi deflagrada em 31 de março para cumprimento de 94 mandados judiciais de prisão, busca e apreensão e quebra de sigilo bancário contra envolvidos em uma associação criminosa voltada ao tráfico e lavagem de capitais.

Nesta operação, a corporação também cumpriu o sequestro de veículos ligados ao principal traficante do grupo e o bloqueio de valores em até R$ 1 milhão de integrantes da associação criminosa.