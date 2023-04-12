Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foragida

Traficante do Mato Grosso é presa em bairro nobre de Vitória

Apoline Lins foi presa por tráficos de drogas e associação para o tráfico praticados no Mato Grosso. Contra ela havia um mandado de prisão preventivo decretado

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2023 às 18:36
Um mulher de 21 anos foi presa na tarde dessa terça-feira (11) na Praia do Canto, em Vitória, pelos crimes de tráficos de drogas e associação para o tráfico praticados no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso, Apoline Lins tinha a prisão preventiva decretada e estava foragida.
Ainda de acordo com corporação, a investigação foi realizada por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) com a colaboração do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) e a Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT).
Os policiais se dirigiram ao local e prenderam a suspeita, encaminhada à delegacia. Após os procedimentos de praxe, a mulher foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Cariacica.

Foragida

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, Apoline estava foragida desde a Operação Recovery, que foi deflagrada em 31 de março para cumprimento de 94 mandados judiciais de prisão, busca e apreensão e quebra de sigilo bancário contra envolvidos em uma associação criminosa voltada ao tráfico e lavagem de capitais.
Nesta operação, a corporação também cumpriu o sequestro de veículos ligados ao principal traficante do grupo e o bloqueio de valores em até R$ 1 milhão de integrantes da associação criminosa.
Com informações do g1ES

Veja Também

Criança é atropelada por motocicleta em Cariacica; veja vídeo

Homem que saiu do ES é detido com sapos na BR 259 em Minas Gerais

Conheça a mulher que fez história ao ficar em 1º lugar em curso da PM no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Praia do Canto Vitória (ES) Mato Grosso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados