Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Santana

Criança é atropelada por motocicleta em Cariacica; veja vídeo

Vítima de 11 anos foi atingida na hora em que correu para atravessar a rua, nesta terça-feira (11)

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2023 às 18:02
Um menino de 11 anos foi atropelado por uma motocicleta no bairro Santana, em Cariacica, nesta terça-feira (11). Uma câmera de videomonitoramento flagrou todo o acidente, e mostrou quando a vítima saiu correndo e acabou atingida (confira acima).
Nas imagens, é possível ver que a criança passa na frente de um ônibus, que estava parado. Uma motocicleta trafega ao lado e não vê o garoto. Os dois se chocam. A vítima fica caída no asfalto e o motociclista é arremessado metros à frente. Pessoas que estavam na calçada se assustam e vão na direção do acidente.
Em nota, a Polícia Militar informou que "no local o motociclista de 55 anos se apresentou à guarnição e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. No entanto, foi constatado que a Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida, além do licenciamento do veículo estar em atraso, sendo removido ao pátio e todas as medidas administrativas cabíveis quanto ao fato tomadas".
A corporação ainda ressaltou que a criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas que os policiais não conseguiram informações sobre para qual hospital a vítima foi levada.
O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve no local nesta quarta-feira (12) e conseguiu localizar o menino. Ele já está em casa e teve ferimentos leves: machucou o dedo e bateu a cabeça no asfalto, mas já passou por exames, que não constataram nenhuma lesão interna. 
"Eu tinha acabado de sair do ônibus. Na hora que eu ia passar, fui correndo para não atrapalhar a outra mão, foi na hora que a moto bateu em mim. Chegou um cara lá, foi correndo e mandou eu não me mexer, aí fiquei lá até o Samu chegar. Aprendi que é para eu olhar para os dois lados e que não é para eu ficar atravessando assim quando não der para ver as duas direções", disse Adan Candido. A avó dele, Maria Aurora Correia, ficou muito nervosa: "Foi um susto muito grande, minha vista até escureceu. Minhas pernas travaram, não sei nem como subi esse morro correndo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados