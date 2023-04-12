Criança é atropelada por motocicleta em Cariacica; veja vídeo

Nas imagens, é possível ver que a criança passa na frente de um ônibus, que estava parado. Uma motocicleta trafega ao lado e não vê o garoto. Os dois se chocam. A vítima fica caída no asfalto e o motociclista é arremessado metros à frente. Pessoas que estavam na calçada se assustam e vão na direção do acidente.

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta , esteve no local nesta quarta-feira (12) e conseguiu localizar o menino. Ele já está em casa e teve ferimentos leves: machucou o dedo e bateu a cabeça no asfalto, mas já passou por exames, que não constataram nenhuma lesão interna.

"Eu tinha acabado de sair do ônibus. Na hora que eu ia passar, fui correndo para não atrapalhar a outra mão, foi na hora que a moto bateu em mim. Chegou um cara lá, foi correndo e mandou eu não me mexer, aí fiquei lá até o Samu chegar. Aprendi que é para eu olhar para os dois lados e que não é para eu ficar atravessando assim quando não der para ver as duas direções", disse Adan Candido. A avó dele, Maria Aurora Correia, ficou muito nervosa: "Foi um susto muito grande, minha vista até escureceu. Minhas pernas travaram, não sei nem como subi esse morro correndo".