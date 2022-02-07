Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Topless e prisão no ES: Corregedoria vai apurar conduta de policiais

Produtora Ana Beatriz Coelho foi levada para a delegacia e algemada nos pés, após ficar com o busto descoberto no dia 29 de janeiro, na Praia de Itapuã, em Vila Velha

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:58

Redação de A Gazeta

Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, para em delegacia do ES após fazer topless em Vila Velha
Beatriz Coelho foi levada para delegacia do ES após topless em Vila Velha Crédito: Instagram | @coelhodebeatriz
A Corregedoria da Polícia Civil do Espírito Santo vai apurar a conduta dos policiais que algemaram os pés da produtora Ana Beatriz Coelho após ela fazer topless em uma praia de Vila Velha. O procedimento já foi encaminhado para a apreciação do órgão, mas a corporação não deu prazo para que a investigação seja concluída.
caso aconteceu no último dia 29 de janeiro, na Praia de Itapuã. A mulher que foi algemada também é ex-namorada da atriz Camila Pitanga. Ela foi abordada, algemada e levada para a delegacia – local para onde uma amiga, que a acompanhava, também foi encaminhada.
"Eu tinha acabado de colocar a blusa porque começou a esfriar. A gente estava indo embora"
Ana Beatriz Coelho - Produtora
Com a chegada dos policiais, alguns banhistas se aproximaram do grupo. “Mais de dez pessoas estavam nos apoiando, entre mulheres e homens”, relatou a produtora em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.
Por uma rede social, a atriz Camila Pitanga lamentou o ocorrido com a ex e classificou o episódio como "violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia".
Imagem mostra Ana Beatriz Coelho com o pé algemado e foi divulgada pela atriz Camila Pitanga nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais
"Minha solidariedade à Ana Beatriz Coelho, que sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés. É absurdo e constrangedor"
Camila Pitanga - Atriz
Em nota, a Polícia Militar informou que é proibido fazer topless na Praia de Itapuã e que, "gentilmente", pediu para Ana Beatriz vestir uma roupa. "Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa em apoio a ela, causando intenso tumulto. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Vila Velha", afirmou.
A polícia disse que as duas mulheres estariam infringindo o Artigo 233 do Código Penal, que enquadra quem pratica um ato obsceno em lugar público ou exposto ao público, mas não especifica o que é um ato obsceno.
"É um crime que está no Código Penal desde a década de 1940. Ele é um crime muito vago, muito abrangente. Dar um beijo é um ato obsceno? Por exemplo, uma conduta que é relativamente comum: a micção em público não é. Nem tudo o que nos incomoda e que nos desagrada é considerado como crime"
Patrícia Vanzolini - Advogada
Após ser levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, a produtora Ana Beatriz Coelho contou que um policial gritava, ordenando que as duas ficassem quietas.
"Ele ficou mandando a gente calar a boca porque a gente inevitavelmente conversava uma com a outra. Ele pedia para calar a boca"
Ana Beatriz Coelho - Produtora
De acordo com a Polícia Civil, as mulheres foram ouvidas e liberadas "após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento".
Com informações do G1 ES

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados