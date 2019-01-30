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Segunda instância

Toffoli libera Lula a comparecer ao enterro do irmão em São Paulo

Sepultamento de Vavá está previsto para tarde desta quarta-feira, em São Bernardo do Campo (SP)

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 14:55

Publicado em 

30 jan 2019 às 14:55
Segundo familiares, Genival teria ficado abalado após prisão do ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert / Instituto Lula
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu nesta quarta-feira ao recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comparecer ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, em São Paulo. O ex-presidente recorreu à Corte após ter o pedido negado por duas instâncias inferiores.
O irmão de Lula morreu na terça-feira de manhã, aos 79 anos. Primeiro, a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente, negou o pedido. Ela se baseou na declaração da Polícia Federal e do Ministério Público de que não haveria tempo suficiente para montar uma logística de transporte do ex-presidente até o local.
Após negativa, os advogados recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a segunda instância. Por volta das 5h, o desembargador Leandro Paulsen, responsável pelo plantão na Corte, também negou a solicitação. A cerimônia está prevista para as 13h em São Bernardo do Campo, no ABC paulista
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou ontem que a liberação do ex-presidente para ir ao velório do irmão trata-se de uma questão humanitária .

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