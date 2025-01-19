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Criança ficou ferida

Tiros, morte e pelo menos 2 baleados em tradicional festa de Fundão

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (19), em frente ao palco, durante o segundo dia da Festa de São Benedito e São Sebastião, no Centro do município
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 jan 2025 às 10:27

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 10:27

Jovem de 18 anos morre a tiros em festa tradicional em Fundão.
Jovem de 18 anos morre a tiros em festa tradicional em Fundão. Crédito: Reprodução | Rede Social
Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros durante o segundo dia da tradicional Festa de São Benedito e São Sebastião, que aconteceu no Parque de Exposições, no Centro, em Fundão, na madrugada deste domingo (19). Os disparos efetuados no evento feriram ainda uma criança de 11 anos e um homem de 43.
Imagens mostram a vítima, já sem vida, em frente ao palco onde aconteceram os três shows no sábado, segundo dia do evento. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação estava em patrulhamento pela região quando viu pessoas saindo correndo do local. Ao chegarem à festividade, os militares se depararam com o jovem morto e acionaram a perícia. 
A PM informou que o homem e a criança que também acabaram baleados foram socorridas e levados para uma unidade hospitalar do município. Após os primeiros atendimentos, ambos foram transferidos para um hospital na Serra. 
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. "O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", frisou. 
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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