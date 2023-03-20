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Golpes na cabeça

Tio é agredido a pauladas durante briga com sobrinho em Ibitirama

A motivação da agressão, que ocorreu na noite desse domingo (19), seria por discussões conjugais; suspeito não foi encontrado pela polícia
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 mar 2023 às 15:28

Publicado em 20 de Março de 2023 às 15:28

Um homem foi agredido com vários golpes de paulada na cabeça após discutir com o sobrinho no distrito de São Francisco, em Ibitirama, na Região do Caparaó. O fato aconteceu na noite desse domingo (19) e a vítima apresentava ferimentos e um possível quadro de traumatismo craniano, mas em estado estável.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar atendeu a ocorrência de tentativa de homicídio na noite desse domingo (19), em Ibitirama Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a descrição do caso no registro feito pela Polícia Militar (PM), o homem deu entrada no pronto atendimento do município após se socorrido por parentes. A motivação da agressão seria por discussões conjugais.
Em nota, a corporação disse que a companheira da vítima relatou que foi informada que o marido estava a traindo. "Então, ela se deslocou até a residência onde o marido estaria e o flagrou a relação com outra pessoa. A mulher voltou para casa e o marido, ao chegar, iniciou uma discussão. O homem estava embriagado e a todo momento questionava quem teria contato para a esposa onde ele estava. A mulher informou o nome, porém ele não acreditou e começou a acusar o sobrinho", divulgou a polícia. 
Ainda conforme as informações da PM, a vítima teria pegado um pedaço de madeira e foi a atrás do sobrinho, que estava na rua. Ao encontrá-lo, os dois discutiram e se golpearam. “Contudo, o sobrinho teria começado a desferir golpes contra a cabeça da vítima. O acusado ainda tentou esfaqueá-lo”, divulgou a polícia.
No local, uma viatura realizou buscas, porém o sobrinho da vítima não foi localizado. A corporação também comunicou que familiares contaram que tio e sobrinho já possuíam desavenças e teriam proferido ameaças um contra o outro. As ameaças teriam aumentado por conta de desentendimentos que envolvem uma mulher.
No pronto atendimento, a polícia foi informada pela equipe médica de plantão que “a vítima estaria estável, mas que devido aos ferimentos e possível quadro de traumatismo craniano teria que ser transferido para outra unidade hospitalar com maiores recursos”.
Polícia Civil (PC) foi procurada para saber mais informações sobre a ocorrência e se alguém foi detido, que disse que, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. "O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiratiba. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", completou, em nota.

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