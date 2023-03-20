Tio é agredido a pauladas durante briga com sobrinho em Ibitirama

Um homem foi agredido com vários golpes de paulada na cabeça após discutir com o sobrinho no distrito de São Francisco, em Ibitirama , na Região do Caparaó. O fato aconteceu na noite desse domingo (19) e a vítima apresentava ferimentos e um possível quadro de traumatismo craniano, mas em estado estável.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência de tentativa de homicídio na noite desse domingo (19), em Ibitirama Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a descrição do caso no registro feito pela Polícia Militar (PM) , o homem deu entrada no pronto atendimento do município após se socorrido por parentes. A motivação da agressão seria por discussões conjugais.

Em nota, a corporação disse que a companheira da vítima relatou que foi informada que o marido estava a traindo. "Então, ela se deslocou até a residência onde o marido estaria e o flagrou a relação com outra pessoa. A mulher voltou para casa e o marido, ao chegar, iniciou uma discussão. O homem estava embriagado e a todo momento questionava quem teria contato para a esposa onde ele estava. A mulher informou o nome, porém ele não acreditou e começou a acusar o sobrinho", divulgou a polícia.

Ainda conforme as informações da PM, a vítima teria pegado um pedaço de madeira e foi a atrás do sobrinho, que estava na rua. Ao encontrá-lo, os dois discutiram e se golpearam. “Contudo, o sobrinho teria começado a desferir golpes contra a cabeça da vítima. O acusado ainda tentou esfaqueá-lo”, divulgou a polícia.

No local, uma viatura realizou buscas, porém o sobrinho da vítima não foi localizado. A corporação também comunicou que familiares contaram que tio e sobrinho já possuíam desavenças e teriam proferido ameaças um contra o outro. As ameaças teriam aumentado por conta de desentendimentos que envolvem uma mulher.

No pronto atendimento, a polícia foi informada pela equipe médica de plantão que “a vítima estaria estável, mas que devido aos ferimentos e possível quadro de traumatismo craniano teria que ser transferido para outra unidade hospitalar com maiores recursos”.