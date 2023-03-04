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Parque Residencial Tubarão

Terror na Serra: tiros em praça deixam um morto e pai e três filhos feridos

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira (3); além do homem que morreu, família que estava no local acabou ferida pelos disparos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 mar 2023 às 11:04

Publicado em 04 de Março de 2023 às 11:04

A noite desta sexta-feira (3) foi de terror em uma praça do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra. Um homem morreu e outras quatro pessoas foram atingidas por tiros e estilhaços após disparos no local. As vítimas feridas são pai e três filhos, de 5, 7 e 12 anos.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, as pessoas estavam na praça quando, de repente, os tiros começaram. Todos ficaram desesperados. Quatro pessoas da mesma família, entre elas três crianças, estavam perto da barraca onde a mãe trabalha e acabaram feridas.
Praça do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, onde um homem foi morto e outras três pessoas ficaram feridas
Praça do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, onde um homem foi morto Crédito: TV Gazeta/Reprodução
A mais grave foi uma menina de 5 anos, que levou um tiro em cada pé. Ela foi levada ao hospital e precisou passar por cirurgia, de acordo com a mãe. O pai, de 40 anos, e os dois irmãos, de 7 e 12 anos, foram atingidos por estilhaços na região da perna e, segundo uma testemunha, foram socorridos e já receberam alta.
A vítima fatal foi um homem de 31 anos, que teve aproximadamente 14 perfurações pelo corpo: três nas costas, três do lado esquerdo do dorso, uma nas nádegas, uma no braço, uma no calcanhar esquerdo e cinco na região do rosto.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, pelo menos 20 cápsulas foram recolhidas no local. Ninguém soube informar autoria ou motivação para o crime.
Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
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